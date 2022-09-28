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    • 28.09.2022 17:12
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    • 28.09.2022 17:38
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    AYM'den seçim kanunu kararı: CHP'nin kiralık vekil rezilliği tarihe karıştı

    Son dakika haberi... AK Parti ve Milliyetçi Hareket PArtisi tarafından, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik gerçekleştirillmişti. Kanunda küçük partilerin barajı geçmesi için yapılan ittifakların önemi azalırken ve seçime girmek için grup kurma şartı kaldırılmıştı. İYİ Parti'yi kiralık vekillerle seçime sokan CHP, kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

    CHP’nin kiralık vekil rezilliği tarihe karıştı

    Son dakika haberi... CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.

    OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ
    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

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    Haberler Güncel AYM'den seçim kanunu kararı: CHP'nin kiralık vekil rezilliği tarihe karıştı
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