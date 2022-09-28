Alman Wolfgang Kubicki'nin skandalına karşı harekete geçildi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıkladı

Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki'nin Başkan Erdoğan'a ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Kubicki'nin bu kabul edilemez ifadelerinin adı geçen parlamento başkan yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksun olduğunu vurgulayan Bilgiç, bu yakışıksız ifadelerin esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir verdiğini ve bayağılığını gözler önüne serdiğini kaydetti.

Bilgiç, "Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki, partisinin Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bulunan Hildesheim kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça hakaret ederek "lağım faresi" şeklinde skandal bir ifade kullandı.

Aynı zamanda iktidarın küçük ortağı FDP'nin Genel Başkan Yardımcısı da olan Kubicki, etkinlikte yaptığı konuşmada hükümeti yeni bir sığınmacı akınına karşı, "Yeniden öylesine kollarını açmaması" yönünde uyardı. Bu konuya değinirken de Başkan Erdoğan'ın yeni göç akınına yol açabileceğini iddia ederek hakaret içeren sözler sarfetti.

ALMANYA TÜRK TOPLUMU'NDAN TEPKİ

Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da Wolfgang Kubicki'nin Erdoğan için kullandığı sözleri "kabul edilemez" diye eleştirdi. Sofuoğlu, "Siyasetçilerin bu tür söylemleri hem demokrasiye hem de birlikte yaşam kültürüne zarar veriyor. Her şeyden önce diplomasi dilinden uzaklaşmamak gerekir. Sokak ağzıyla konuşan siyasetçiler topluma yarardan çok zarar veriyor" dedi.

Türkiye söz konusu olduğunda bazı Alman siyasetçilerin "ağızlarına geleni söylediklerini" ifade eden Sofuoğlu, "Elbette eleştirecekseniz. Yapılan yanlışları söyleyeceksiniz. Ama bunları hakaret ederek değil, diplomatik bir dille yapmalısınız" şeklinde tepki gösterdi. Almanya'nın siyasi geçmişinde politikacıların birbirlerini son derece sert sözlerle eleştirdiklerini de hatırlatan Sofuoğlu, "Ama hiçbir zaman seviyelerini düşürmediler. Şimdiki politikacıların da bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz" dedi.