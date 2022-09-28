Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereyle çözümü için katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

"REFERANDUM ZARAR VERİR"

Başkan Erdoğan ayrıca, "Ukrayna'nın bazı bölgelerinde tek taraflı referandum yapmak diplomatik sürece zarar verir" dedi.

UKRAYNA'DA 4 BÖLGEDE "REFERANDUM"

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolünde olan Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da referandum gerçekleştirildi. Rus basını ilk sonuçlara göre "4 bölgenin de Rusya'ya katılımını büyük oranda desteklediğini" duyurdu.

ZELENSKİ: PUTİN'LE KONUŞACAK BİR ŞEYİM YOK

Zelenski, referanduma tepki gösterdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.

PUTİN: İNSANLARI KURTARMAK İSTİYORUZ

Putin ise, "Rusya'nın Ukrayna'daki Moskova kontrolündeki dört bölgede insanları kurtarmak istediğini" söyledi.

ERDOĞAN'IN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERMİŞ, 200 ESİR MÜBADELE EDİLMİŞTİ

Başkan Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile yürüttüğü diplomasi sonucunda iki ülke arasında 200 savaş esirinin mübadelesi yapılmıştı. Erdoğan gelişmeyi BM Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'de açıklamıştı.