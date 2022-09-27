Başkan Erdoğan'ın "ABD sizi kurtaramaz" sözleri Yunan basınında: Erdoğan meydan okudu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa'nın gazına gelen Yunanistan'ı "Kendinize gelin" diye uyarırken "ABD sizi kurtaramaz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklaması kısa süre içerisinde Yunan basınında manşet oldu. Son dakika olarak geçilen haberlerde Başkan Erdoğan'ın "ABD sizi kurtaramaz" açıklamasına dikkat çekilerek "Erdoğan meydan okudu" denildi.
27.09.2022 15:33 - Son Güncelleme: 27.09.2022 15:33
Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, yine skandal açıklamalara imza attı.
Yunan Başbakan, Türkiye'yi kastederek 'Karşı taraf monoton bir şekilde yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına' dedi.