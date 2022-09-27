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Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın "ABD sizi kurtaramaz" sözleri Yunan basınında: Erdoğan meydan okudu!

Başkan Erdoğan'ın "ABD sizi kurtaramaz" sözleri Yunan basınında: Erdoğan meydan okudu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa'nın gazına gelen Yunanistan'ı "Kendinize gelin" diye uyarırken "ABD sizi kurtaramaz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklaması kısa süre içerisinde Yunan basınında manşet oldu. Son dakika olarak geçilen haberlerde Başkan Erdoğan'ın "ABD sizi kurtaramaz" açıklamasına dikkat çekilerek "Erdoğan meydan okudu" denildi.

27.09.2022 15:33 - Son Güncelleme: 27.09.2022 15:33
Başkan Erdoğan’ın ABD sizi kurtaramaz sözleri Yunan basınında: Erdoğan meydan okudu!

Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, yine skandal açıklamalara imza attı.

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Başkan Erdoğan’ın ABD sizi kurtaramaz sözleri Yunan basınında: Erdoğan meydan okudu!

Yunan Başbakan, Türkiye'yi kastederek 'Karşı taraf monoton bir şekilde yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına' dedi.

Başkan Erdoğan’ın ABD sizi kurtaramaz sözleri Yunan basınında: Erdoğan meydan okudu!

Mitçotakis, 'Sadece Yunanistan'a karşı değiller' dedi ve Türkiye'nin Avrupa ve NATO'yu da karşısına aldığını iddia etti.

Başkan Erdoğan’ın ABD sizi kurtaramaz sözleri Yunan basınında: Erdoğan meydan okudu!

Silahlı kuvvetlerin tetikte olduğunun altını çizen Miçotakis, müttefiklerinin desteğine sahip olduğunu belirterek bir kez daha uluslararası arenada destek aradı. Miçotakis'in açıklamalarını ülke basını manşetten okurlarına duyurdu..

Başkan Erdoğan’ın ABD sizi kurtaramaz sözleri Yunan basınında: Erdoğan meydan okudu!

Miçotakis daha önce de 'Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor' sözleri ile Türkiye'yi hedef almıştı.

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