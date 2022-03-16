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    • 16.03.2022 08:01
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    SON DAKİKA: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yeni seçim yasası Meclis'e sunuldu! 17 ilde 17 milletvekilliği parti değiştiriyor

    Son dakika haberleri... AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni seçim yasası önceki gün Meclis'e sunuldu. Seçim yasasında en dikkat çeken değişiklik seçim barajının yüzde 7'ye düşmesi. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı da "Yeni sisteme göre kim kazanır kim kaybeder" başlıklı yazısında 17 ilde 17 milletvekilliğinin parti değiştirdiğini yazdı. İşte Şebnem Bursalı'nın yazısı...

    17 ilde 17 milletvekilliği parti değiştiriyor

    Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP'nin aylardır üzerinde titizlikle çalıştığı yeni seçim yasası, Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız tarafından önceki gün ortak basın toplantısı düzenlenerek ayrıntılarıyla açıklandı. Teklifte en dikkat çeken iki unsur; seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesi ve ittifakın "artık oy"larla milletvekili çıkaramayacak olması.

    Yani ben gazetecilik mesleğine başladığımdan bu yana hep tartışılan ama bir türlü değiştirilmeyen yüzde 10'luk baraj düşürülmüş oldu. İlk kez 2018 seçimlerinde uygulanan ülke barajlı, ittifaklı D'Hondt sistemiyle ittifak içinde az oy alan partiye getirilen avantaj da ortadan kaldırıldı. Böylelikle, yüzde 1 bile oyu bulunmadığı halde ittifakın artık oyları sayesinde milletvekili çıkarma adaletsizliği olmayacak.

    Bunun daha açık anlamı şu: Küçük partilerin yüzde 2 ya da yüzde 3 ile İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde kendi vekilini çıkarması mümkün olabilirken, küçük illerde bu pek mümkün olmayacak.

        AK Parti'nin tecrübeli hukukçu vekillerinden Bilecik Milletvekili Selim Yağcı bir çalışma yaptı. Yağcı'nın yaptığı çalışma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Yeni sistemin getirileri ve götürüleri partiler için değişiklik gösteriyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde partilerin aldıkları oy oranlarına göre yapılan hesaplamalar sonucu, 17 ilde 17 milletvekilliği parti değiştiriyor. Mevcut durumda CHP 11, İP 5, AK Parti 1 milletvekili kaybediyor.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yeni seçim yasası Meclis'e sunuldu! 17 ilde 17 milletvekilliği parti değiştiriyor
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