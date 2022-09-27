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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan'a çok sert tepki: Bunun hesabını verecekler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’ın Ege’ye askeri sevkiyatına çok sert çıktı: Atina, kışkırtmalardan vazgeçmeli. Bunun hesabını verecekler. İşte habere ilişkin detaylar...

    Yunanistan dengimiz değil

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası, Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi:
    Biz gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret ederken Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz.
    Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunanistan'ı kışkırtanları, biliyoruz
    Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır.
    Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, yaşlıları, kadınları öldürdüğü Tripoliçe katliamını zafer gibi kutlayanlar henüz tarihin önünde bunların hesabını vermediler.



    HERKESE MÜJDE VERDİ!
    Üniversite öğrencilerin beslenme yardımını günlük 25 TL'den 60 TL'ye çıkartıyoruz.
    KYK borçlarıyla ilgili düzenlemeyi, Ekim'de Meclis'e getiriyoruz.
    Çiftçilerimiz, elektrik faturalarını, hasat sonunda ödeyebilecek.
    Öksüz, yetim ve eşi vefat etmiş olanlara yapılan yardımları artırıyoruz...
    Doğalgaz tüketim desteğini, 2 bin 500 liraya kadar çıkarıyoruz.
    Türkiye aile destek programımızın bütçesini, 40 milyar liraya yükseltiyoruz.

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