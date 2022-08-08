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    • 08.08.2022 10:58
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    • 08.08.2022 13:10
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    Maganda İETT şoföründen pişkin savunma: Doğum günü kutluyorlardı

    İBB'ye bağlı İETT otobüslerinin karıştığı skandal olayların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yıl bir İETT şoförü yolculara kızıp ani fren yapınca yaralanan yolcuların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şoför trajikomik bir savunmaya başvurdu. Kimi yolcunun kolunun kırılmasına, kiminin kaşının patlamasına neden olan şoför, “Otobüste doğum günü kutladıkları için bir yere tutunmuyorlardı” diyerek yolcuların düşmesinin nedeninin yaptığı ani fren değil, doğum günü kutlaması yapmaları olduğunu öne sürdü.

    Maganda İETT şoföründen pikin savunma

    Geçtiğimiz yıl bir İETT şoförü yolculara kızıp ani fren yapınca yolcular çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

    Korkunç olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi.

    "SUSUN LAN KAFAMIZ ŞİŞTİ, SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ"
    Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı. Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi. Maskeleri takılı olmasına rağmen uyarılarda bulundu.

    "YOLCULARA DERS VERMEK İÇİN YAPTI, OTOBÜSÜ SİLAH OLARAK KULLANDI"
    Yolculara adeta terör estiren şoför Kadıköy'e giderken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktada önünde 20 metre kadar mesafede bir araç varken ani fren yaptı.

    Mustafa A. dilekçesinde, "öfkeli olduğu için yolculara ders vermek ve yaralama kastı ile yaptı, otobüsü de silah olarak kullandı" dedi.

        YOLCULAR YARALANDI, ŞOFÖR DOĞUM GÜNÜNE SIĞINDI
        Bu sırada ayakta bulunan yolcular yere düştü. Mustafa A. da onlardan biriydi ve onun üzerine de 3 kişi düştü. Vücudunda morluklar oluştu. Bir yolcunun kolu kırılırken, diğerinin gözlüğü kırılıp kaşını yardı.

        Bir diğerinin ise kolu cama sert bir şekilde çarpınca otobüsün camı kırıldı. Şikayet üzerine savcılık şoförün kimliğini tespit etti.

        Hakkında "kasten yaralama", "görevi kötüye kullanma", "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatılan şoför Özcan A. ise ilginç bir savunmaya imza attı.

        Sabah'taki bilgilere göre otobüse 15 kişilik bir grubun bindiğini söyleyen şoför, "Birinin doğum gününü kutluyorlardı. Hepsi ayaktaydı ve maske de takmamışlardı. Sessiz olmaları için uyardım. Beni hiç önemsemediler. Doğum günü kutladıkları için bir yere tutunmuyorlardı. Sete hızlı girmemek için frene bastığımda 1-2 kişi yere düştü" dedi.

        Yolcuların düşmesinin kendi ani freni değil de doğum günü kutlaması olduğunu öne süren otobüs şoförüyle ilgili soruşturmada savcılığın vereceği karar merak konusu.

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