75 yaşındaki yolcuyu darbeden İETT şoförü tutuklandı!

İstanbul'da son dönemde sık sık arız ve kaza haberleri ile gündeme gelen İETT bu kez darp iddiası ile gündeme geldi.
İstanbul Fatih'te tartıştığı 75 yaşındaki Kadir Şahin'i darbederek bayılttığı iddiasıyla gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. tutuklandı.
Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi.
TARTIŞTIĞI YAŞLI ADAMI DARBETTİ
Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü Alaaddin M. arasında tartışma çıktı.
YOLCU BAYILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada darbedilen Şahin, otobüste bayıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Diğer yolcuların müdahale ettiği Şahin, daha sonra darp raporu alıp polis merkezine başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Alaaddin M, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.