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    • Güncel
    • 12.04.2022 17:49
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    • 12.04.2022 18:12
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    75 yaşındaki yolcuyu darbeden İETT şoförü tutuklandı!

    İstanbul Fatih'te 75 yaşındaki Kadir Şahin, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından darbedildiğini iddia etti. Darp raporu alan Şahin şoförden şikayetçi oldu. Daha sonra gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. tutuklandı.

    AJANSLAR
    Yolcuyu döven İETT şoförü tutuklandı

    İstanbul'da son dönemde sık sık arız ve kaza haberleri ile gündeme gelen İETT bu kez darp iddiası ile gündeme geldi.

    İstanbul Fatih'te tartıştığı 75 yaşındaki Kadir Şahin'i darbederek bayılttığı iddiasıyla gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. tutuklandı.

    Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi.

    TARTIŞTIĞI YAŞLI ADAMI DARBETTİ
    Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü Alaaddin M. arasında tartışma çıktı.

    YOLCU BAYILDI
    Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada darbedilen Şahin, otobüste bayıldı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU
    Diğer yolcuların müdahale ettiği Şahin, daha sonra darp raporu alıp polis merkezine başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.

    Şikayet üzerine gözaltına alınan Alaaddin M, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

        Soruşturma savcılığının nöbetçi hakimliğe sevk ettiği şüpheli, buradaki ifadesinde İETT şoförü olduğunu söyledi.

        "SONRADAN PİŞMAN OLDUM"
        Elinde pet şişe olduğunu, müştekinin şişeyi fırlatmaya kalktığını bu sırada elinin, müştekinin burnuna çarptığını belirten Alaaddin M, "Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Ona vurmadım, elimi dahi kaldırmadım. Karşı taraf babama ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı, dışarıda bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmak istiyorum." dedi.

        TUTUKLANDI
        İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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        Yolcuyu döven İETT şoförü tutuklandı
        Haberler Güncel 75 yaşındaki yolcuyu darbeden İETT şoförü tutuklandı!
            SON DAKİKA