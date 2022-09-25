İzmir'deki cinayet gibi kazayı görgü tanıkları anlattı! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali ölüm getirdi

Ama maalesef diğer işletmeler son zamanlarda tuvaletleri kullandırtmıyorlardı. Biz gelenleri geri çevirmediğimiz için diğer istasyonlarda çalışan güvenlik görevlisi arkadaşlar bile bir iki durak öteden gelip bizim lavabomuzu kullanıyorlar. Yaşananlar gerçekten çok üzücü. Keşke istasyona tuvalet yapılsaydı da bu arkadaş hayatını kaybetmeseydi." diye konuştu.