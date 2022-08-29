Bursa'da CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 7 yılda 11 milyon harcadığı projenin sadece ilk etabını bitirebildi

Mudanya'da 2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı yapan ve kente hizmet veremediği için ağır eleştirilere maruz kalan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tam 7 yılın ardından ancak ilk etabını bitirebildiği Yıldıztepe projesiyle bir kez daha gündemde.
Geçtiğimiz aylarda tesislerin temelinde oluşan büyük göçükler nedeniyle açılışı yapılan ancak faaliyete bir türlü geçirilemeyen Sosyal Yaşam Merkezinin bu kez yürüyüş yolları çöktü. Toplam 11 milyon liraya mal olan proje hiç kullanılamadan adeta harabeye döndü.
ZEMİN ÇÖKMELERİ APAR TOPAR KAPATILDI
Tuna Çam'ın haberine göre denize nazır yapılan ancak ne dükkanların ne de oturma alanlarının denizi görmediği için eleştirilen Sosyal Yaşam Merkezinin ilk etabının tamamlandığını müjde diye duyuran CHP'li Başkan Türkyılmaz, geçtiğimiz aylarda tesisler için gösterişli bir açılış yapmıştı. Açılışın ardından tesisler bir türlü halkın kullanımına açılmadı.
Etrafı tel örgülerle kapatılan Sosyal Yaşam Merkezinin temelindeki büyük göçükleri görüntülemiş ve kamuoyuyla paylaşarak, tesislerin neden kullanıma açılamadığı gözler önüne serilmişti. Çıkan haberlerin ardından o göçükler, hiçbir teknik analiz yapılmadan doldurulmuştu.
BU KEZ YÜRÜYÜŞ YOLLARI ÇÖKTÜ
Temelde oluşan göçükleri betonla doldurarak yeni taşlarla üstünü kapatan ve vatandaşların canını tehlikeye atan CHP'li Türkyılmaz'ın prestij projesi adeta yerle bir oldu. Tesislerin içinde vatandaşların yürüyüş yapabilmeleri için düzenlenen yollarda 1 metreden daha derin göçükler oluştu. Yapımı tam 7 yıl süren ve 7 günde çöken Sosyal Yaşam Merkezine henüz tek bir adım bile atamayan Mudanyalılar yolların çökmesiyle bir büyük hayal kırıklığına daha uğradı.