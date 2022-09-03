CHP'li Mudanya Belediyesi'nden skandal ihmal: Selin sebebi moloz ve hafriyat atıkları!

Skandal ihmal sonrası olan yine, vatandaşın ev, iş yeri ve otomobillerine oldu. Belediyenin akıl almaz ihmali nedeniyle yaşanan selden saatler sonra ayağına giydiği bir çizme ile afet bölgesine gelen Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, belediye ekiplerine talimat verdiğini, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başlandığını duyurdu. Belediyenin bölgede tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dile getiren Türkyılmaz, yaşanan felaketi, yağmurun yoğunluğuna bağladı ve vatandaşlara geçmiş olsun diledi.