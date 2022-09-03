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    • 03.09.2022 06:59
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    • 03.09.2022 06:59
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    CHP'li Mudanya Belediyesi'nden skandal ihmal: Selin sebebi moloz ve hafriyat atıkları!

    Son dakika haberi! CHP'li Mudanya Belediyesi, kapalı pazaryeri inşaatından çıkardığı moloz ve hafriyat atıklarını, Karanlık Dere’nin yanındaki belediye arazisine döktü. Yağmurda kayan büyük kaya parçaları ve hafriyat atıkları dereyi tıkadı. Taşan Karanlık Dere ise ilçe merkezinde vatandaşı vurdu.

    CHP’li belediyeden skandal ihmal!

    Geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Bursa'da etkili oldu. Özellikle Mudanya ilçesi, taşan Karanlık Dere nedeniyle adeta sulara gömüldü. Deniz ile karanın birleştiği kentte otomobiller sürüklendi, evleri ve iş yerlerini sular bastı. Vatandaşın kabusu yaşadığı kent, selin ardından da çamur deryasına döndü. Yaşanan felaketin ardından bölgedeki hasarı, skandal bir gerçeği ortaya çıkardı.

    CHP'li Mudanya Belediyesi'nin, selin vurduğu Halitpaşa Mahallesinde inşasına başladığı kapalı pazar yerinin moloz ve hafriyat atıklarını Karanlık Derenin yanındaki Belediyeye ait araziye döktüğü anlaşıldı. Burada biriken binlerce tonluk büyük kaya parçaları ve hafriyat atıkları, yağmurun hızlanmasıyla birlikte kayarak dereye döküldü. Tıkanan dere yatağı, suyla dolup taştı. Hafriyat atıklarının büyük kısmı sel sularıyla birlikte kent merkezine aktı. Taşan sular ve kayalar ise vatandaşa adeta kabusu yaşattı.

    Skandal ihmal sonrası olan yine, vatandaşın ev, iş yeri ve otomobillerine oldu. Belediyenin akıl almaz ihmali nedeniyle yaşanan selden saatler sonra ayağına giydiği bir çizme ile afet bölgesine gelen Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, belediye ekiplerine talimat verdiğini, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başlandığını duyurdu. Belediyenin bölgede tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dile getiren Türkyılmaz, yaşanan felaketi, yağmurun yoğunluğuna bağladı ve vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

        İŞTE O SKANDAL FOTOĞRAFLAR
        Hemen hemen her yağmur sonrası aynı manzaralara sahne olan Mudanya bu kez büyük bir felaketi atlatırken, Mudanya Belediyesinin Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, sele sebep olan Karanlık deredeki o hafriyat atıklarını yakından inceledi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, belediyenin arazisine dökülen ve kayarak dere yatağına inen hafriyat atıklarını görüp öfkelenen Mehmet Er, "Açıkça görülüyor ki şiddetli yağan yağmurla gevşeyerek dere yatağına akan bu hafriyatla Karanlık Dere'nin yatağı iyice tıkandı ve taşan sel suları, hafriyattaki kaya ve toprağı Halitpaşa Mahallesi'nin cadde ve sokaklarına taşıdı. İşte Halitpaşa'yı teslim alan bu selin, daha önce meydana gelenden daha fazla yıkıcı olmasının en büyük nedeni budur" dedi.



        MUDANYA'DAKİ SEL FELAKETİNDEN ACI HABER
        Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış ve sel felaketinde ailesinin 70 yaşındaki Feridun Sevimlioğlu'na ulaşamamasıyla birlikte acı haber ortaya çıktı. Bölgede çalışma yapan AFAD ve birçok gönüllü arama kurtarma ekibiyle yapılan koordinasyon çalışmaları sonrası yaşlı adamın bağ evinin yakınlarında çalışma başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu sel sularına kapıldığı tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni bağ evinin 150 metre uzağındaki dere yatağında bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

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