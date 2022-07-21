İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu

Öte yandan geçen haziran ayında Emirgan Korusu'nda İBB ekipleri tarafından bir kısmı izinsiz olarak kesilen ağaçlarla ilgili de bir yenileme çalışması yapılmadı.

BAKIM YAPILAN AĞAÇ SAYISI DÜŞTÜ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB'nin Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'nde kesilen anıt ağaçlarla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapamadığını söyledi.