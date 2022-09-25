Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Odamızın 140'ıncı yılı özel ödüllerini takdim edeceğimiz kurumları tebrik ediyorum. Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük köklü ticaret odalarından biri olan güzide kurumumuz faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye hangi badirelerden hangi imtihanlardan geçtiyse İTO da benzer gelişmeleri yaşamıştır. Bilindiği gibi ülkemizdeki pek çok kurum gibi İTO da Sultan Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Osmanlı'nın son dönemine damgasını vuran Abdülhamid Han'ı rahmetle anmak hepimizin boynunun borcudur.

İTO aynı zamanda kurucu vasfıyla da tebaruz etmiş bir müessesedir. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında eğitim ve kültür başta olmak üzere pek çok hayırlı faaliyetlerini bildiğimiz odamız aynı anlayışla devam ediyor.

Ülkemizi etkileyen Koronavirüs döneminde İTO ile etkin çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süreçte Avdagiç'in gösterdiği fedakarlıkların bizzat şahidiyim.

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