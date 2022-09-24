Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan mevkidaşı Nikos Panagiotopulos’a yanıt: Yüzme bilmek işlerine yarayacak

"YÜZME BİLMEK İŞLERİNE YARAYACAK"

Bakan Akar, "Aferin... Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi." ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a röportaj veren Akar, Yunanistan meselesine ilişkin şunları söyledi;

"Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen Yunanistan'ın bazı siyasileri, provokatif eylem ve söylemlere devam ediyorlar. Türkiye'yi karalamak için türlü yollara başvuruyorlar. Akılla, mantıkla, hukukla izahı olmayan mesnetsiz iftiralarla kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar.

Biz sorunların çözümü için kendilerini ısrarla görüşmeye çağırırken onlar ısrarla diyalogdan kaçıyorlar. Hem böyle yapıyorlar hem de diyalogdan kaçan tarafın Türkiye olduğu yalanını söylüyorlar. Kendi aramızda çözebileceğimiz sorunlar konusunda Türkiye'yi sürekli NATO, AB, ABD gibi üçüncü taraflara şikâyet ediyorlar. İkili sorunlarımızı Türkiye-NATO, Türkiye-AB ya da Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyorlar.

AHLAK DIŞI TUTUM SERGİLİYORLAR

İlgili ilgisiz her ortamda Türkiye'yle ilgili gerçek dışı iddialarla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de ahlak dışı ve diplomatik teamüllere aykırı bir tutum sergiliyorlar.