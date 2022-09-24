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    • 24.09.2022 09:14
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    • 24.09.2022 09:17
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan mevkidaşı Nikos Panagiotopulos'a yanıt: Yüzme bilmek işlerine yarayacak

    Yunanistan'ın tahrik dolu mesaj ve hareketleri devam ediyor... Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un Meis Adası’na giderek "Karşıya yüzeyim mi" şeklindeki tahrik dolu mesajlarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanıt verdi. Bakan Hulusi Akar, "Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi." ifadelerini kullandı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan mevkidaşı Nikos Panagiotopulos’a yanıt: Yüzme bilmek işlerine yarayacak

    Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de uyguladığı tahrik politikası her gün dozunu artırıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Meis Adası'na giderek Yunan askerlerinin arasından Kaş'ı işaret ederek, "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?" şeklinde provokayon dolu ifadeler kullanmıştı.

    Yunan bakana yanıt Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

    "YÜZME BİLMEK İŞLERİNE YARAYACAK"
    Bakan Akar, "Aferin... Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi." ifadelerini kullandı.

    Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a röportaj veren Akar, Yunanistan meselesine ilişkin şunları söyledi;

    "Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen Yunanistan'ın bazı siyasileri, provokatif eylem ve söylemlere devam ediyorlar. Türkiye'yi karalamak için türlü yollara başvuruyorlar. Akılla, mantıkla, hukukla izahı olmayan mesnetsiz iftiralarla kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar.

    Biz sorunların çözümü için kendilerini ısrarla görüşmeye çağırırken onlar ısrarla diyalogdan kaçıyorlar. Hem böyle yapıyorlar hem de diyalogdan kaçan tarafın Türkiye olduğu yalanını söylüyorlar. Kendi aramızda çözebileceğimiz sorunlar konusunda Türkiye'yi sürekli NATO, AB, ABD gibi üçüncü taraflara şikâyet ediyorlar. İkili sorunlarımızı Türkiye-NATO, Türkiye-AB ya da Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyorlar.

    AHLAK DIŞI TUTUM SERGİLİYORLAR
    İlgili ilgisiz her ortamda Türkiye'yle ilgili gerçek dışı iddialarla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de ahlak dışı ve diplomatik teamüllere aykırı bir tutum sergiliyorlar.

    Anlaşmalara aykırı şekilde gayri askeri statüdeki adaları silahlandırıyorlar. Bu durum bize hem meşru müdafaa hakkı doğurmakta hem de adaların egemenliğini tartışmalı hale getirmekte. Bunu söylediğimiz zaman egemenliklerini tehdit ettiğimiz yaygarasını koparıyorlar.

    Yayılmacılık yapan kendileri. Meis için 40 bin kilometrekare yetki alanı isteyen kendileri. Sahte tehdit algısıyla beyhude bir silahlanma gayretinde olan kendileri. 1 Ocak'tan beri binden fazla ihlal ve taciz yapan kendileri. Bunları yapıyorlar, sonra da bizi yayılmacı ve saldırgan olarak niteliyorlar. El insaf! Ya evlerinde ayna yok ya da bakmaya korkuyorlar. Baksalar gerçek yüzlerini görecekler, belki de utanacaklar.

    Türkiye, tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bizim amacımız barış ve istikrar için Ege'nin bir barış dostluk denizi olması ve tüm zenginliklerin adil paylaşımı. Ancak her türlü haksız hukuksuz girişime sahada ve masada gerekli karşılığı verdik, bundan sonra da vereceğiz. Bunu bilsinler.

        Bir asır önce başkalarına güvenerek girişilen maceranın sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu, bu işgal girişiminin Yunan halkı tarafından dahi kabul edilmediğini, hatta bu işgal girişiminden sorumlu üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarının idamla cezalandırıldığını unutmamalı. Tarihten ders almalı. Sabırla uzattığımız dostluk elini tutmalı.

        TAHIL KORİDORU ENERJİ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE MODEL OLABİLİR
        Tahıl sorununun çözümü, tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla önlenebileceğini kanıtladı. Türkiye'nin iki ülke ile de konuşabiliyor olmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tahıl krizinin bu şekilde çözülmesi, enerji krizinin çözümüne de model olabilir.

        SURİYE VE OLASI OPERASYON
        Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bizim hedefimiz sadece teröristler. Şu artık bilinmelidir: DEAŞ Müslümanları, PKK da Kürtleri temsil etmiyor. Muhataplarımızdan mutabakatlara uymalarını acilen bekliyoruz. Tel-Rıfat ve Münbiç bölgesi, terör yuvası haline geldi.

        NATO dokümanlarında en önemli husus terörle mücadele iken ABD'nin YPG'ye silah yardımı yapması ya da sınırda ortak tatbikat yapması kabul edilemez, açıklanamaz.

        Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yok. Yerinde ve zamanında gereken her türlü müdahale yapıldı, yapılacak. Operasyon zaten oluyor, olacak. Her şeyin bir yeri, zamanı, taktiği, tekniği, mühendisliği, matematiği var. Ülkemizin güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkı. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek.

        F-16 MESELESİ
        F-16 satışını şarta bağlayan eklemeler kabul edilemez. Elimizi kolumuzu bağlayacak hiçbir şart olmamalı. ABD, kurumsal bir tavır sergilemeli.

        Ukrayna krizi bir kez daha gösterdi ki güçlü bir Türkiye, hem Avrupa hem bölgesel istikrar ve güvenlik hem de NATO için elzemdir. Bunu kör gözler de gördü, sağır kulaklar da duydu.

        Önceliğimiz envanterimizde olan ve etkin bir şekilde kullandığımız F-16 uçağının tedarik ve modernizasyonudur. Planlarımız bu yöndedir. Ama elbette alternatif çözümlerimiz de mevcut."

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        Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan mevkidaşı Nikos Panagiotopulos'a yanıt: Yüzme bilmek işlerine yarayacak
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