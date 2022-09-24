KPSS'ye girmeden önce hangi dualar okunur? Sınav öncesinde, başlarken okunacak dualar nelerdir? Sınavda başarı ve rahatlama duası okunuşu ve anlamı...

SINAVA GİRERKEN DUA

-Okunuşu: "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

Anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

SINAVA BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

-Okunuşu: Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

Anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

-Okunuşu: "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

Anlamı: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

-Okunuşu: "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

Anlamı: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.