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    • Haberler
    • 24.09.2022 09:25
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    • 24.09.2022 09:25
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    KPSS'ye girmeden önce hangi dualar okunur? Sınav öncesinde, başlarken okunacak dualar nelerdir? Sınavda başarı ve rahatlama duası okunuşu ve anlamı...

    Sınav duası, bugün KPSS sınavına katılacaklar tarafından araştırılıyor. KPSS'ye girmeden önce hangi duaların okunacağını ve başarılı olmak için okunacak duaları araştırmaya devam eden adaylar, zihin açıklığı için okunması gereken duaları ve esmaları sorgulamayı sürdürüyor. Peki, KPSS'ye girmeden önce hangi dualar okunur? Sınav öncesinde, başlarken okunacak dualar nelerdir? İşte merak edilenler...+

    takvim.com.tr
    KPSS’ye girmeden önce hangi dualar okunur?

    Sınava girmeden okunacak dualar ve sınava girerken okunacak dualar yoğun şekilde araştırılıyor. İşte sınav öncesi ve sınav sırasında okunacak dualar...

    SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

    BESMELE

    Her işe besmele ile başlamak en güzelidir. Ardından Allah Teâla'ya hamd etmek ve Resûlullâh Efendimiz'e salavat getirmek duânın âdaplarındandır.

    -Beslemenin okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm"

    Anlamı:"Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla"

    SINAV DUASI

    -Okunuşu : "Allahümme'nfa'nî bima 'allemtenî ve 'allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî."

    Anlamı: "Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir."

    SINAV ÖNCESİ OKUNACAK DUA

    -Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ". (19 Kere)

    "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)

    Anlamı: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

        SINAVA GİRERKEN DUA

        -Okunuşu: "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

        Anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

        SINAVA BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

        -Okunuşu: Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

        Anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

        -Okunuşu: "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

        Anlamı: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

        -Okunuşu: "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

        Anlamı: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.

        SINAV ÖNCESİ UNUTKANLIK İÇİN OKUNACAK DUA

        Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."
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        Haberler Haberler KPSS'ye girmeden önce hangi dualar okunur? Sınav öncesinde, başlarken okunacak dualar nelerdir? Sınavda başarı ve rahatlama duası okunuşu ve anlamı...
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