KPSS'ye girmeden önce hangi dualar okunur? Sınav öncesinde, başlarken okunacak dualar nelerdir? Sınavda başarı ve rahatlama duası okunuşu ve anlamı...

Sınava girmeden okunacak dualar ve sınava girerken okunacak dualar yoğun şekilde araştırılıyor. İşte sınav öncesi ve sınav sırasında okunacak dualar...
SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR
BESMELE
Her işe besmele ile başlamak en güzelidir. Ardından Allah Teâla'ya hamd etmek ve Resûlullâh Efendimiz'e salavat getirmek duânın âdaplarındandır.
-Beslemenin okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm"
Anlamı:"Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla"
SINAV DUASI
-Okunuşu : "Allahümme'nfa'nî bima 'allemtenî ve 'allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî."
Anlamı: "Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir."
SINAV ÖNCESİ OKUNACAK DUA
-Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ". (19 Kere)
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)
Anlamı: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."