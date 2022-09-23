Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten BM'de Türkiye'yi hedef alan hadsiz sözler

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hadsiz sözlerle Türkiye'yi hedef aldı.
İkili ilişkilerin düzeltilmesinin hayal olduğunu söyleyip, kendi provokasyonlarına örtbas ederek Ankara'yı suçlayan Miçotakis, "Türkiye böyle davrandığı sürece iki ülke arasında ilişkilerin düzelmesini hayal etmek zor. Türkiye bu yolda devam ederse kendisini hem AB'den hem de ABD'den soyutlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Miçotakis'in gündeminde Ege de vardı...
Silahlandırılmaması gereken adaları adeta askeri yığınak yapıp, S-300'ler ile Türk F-16'larına radar kilidi atarak gerilim ateşini yükselten Yunan, Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini iddia etti.
"TÜRKİYE BİZİ SAVAŞLA TEHDİT EDİYOR"
Yunanistan Başbakanı konuya ilişkin, "Ege'deki karasularımızı genişletmek için egemenlik hakkımızı kullanmayı seçersek, Türkiye Yunanistan'ı savaş nedeni ile tehdit ediyor" şeklinde konuştu.
Miçotakis şu ifadeleri kullandı;
Erdoğan kırmızı çizgilerden bahsetmek istiyorsa şunu söylüyorum: Türkiye'nin Yunanistan adalarının egemenliğine ilişkin iddiaları temelsiz ve kabul edilemez. Yunan topraklarının egemenliğini sorgulamak, tüm Yunanlılar için kırmızı çizgiyi aşıyor"