Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten BM'de Türkiye'yi hedef alan hadsiz sözler





Erdoğan ilgili açıklamasında öne çıkanlar şöyle;



"Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda, biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit, saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi, şu, bu, filan, bu tür adımları atmak hayra alamet değil."



