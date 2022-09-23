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    • 24.09.2022 01:03
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    Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten BM'de Türkiye'yi hedef alan hadsiz sözler

    Ege'de ardı arkası kesilmeyen provokasyonlarla tansiyonu yükselten, silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getiren ve Türk F-16'larına radar kilidi atarak Ankara'nın sabrını zorlayan Yunanistan'ın hadsiz Başbakanı Miçotakis, BM kürsüsünden Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini iddia edip kendi provokasyonlarına örtbas etmeye çalışan Miçotakis, "Ege'deki karasularımızı genişletmek için egemenlik hakkımızı kullanmayı seçersek, Türkiye Yunanistan'ı savaş nedeni ile tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

    BM’de Türkiye’yi hedef alan hadsiz sözler!

    Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hadsiz sözlerle Türkiye'yi hedef aldı.

    İkili ilişkilerin düzeltilmesinin hayal olduğunu söyleyip, kendi provokasyonlarına örtbas ederek Ankara'yı suçlayan Miçotakis, "Türkiye böyle davrandığı sürece iki ülke arasında ilişkilerin düzelmesini hayal etmek zor. Türkiye bu yolda devam ederse kendisini hem AB'den hem de ABD'den soyutlayacaktır" ifadelerini kullandı.



    Miçotakis'in gündeminde Ege de vardı...

    Silahlandırılmaması gereken adaları adeta askeri yığınak yapıp, S-300'ler ile Türk F-16'larına radar kilidi atarak gerilim ateşini yükselten Yunan, Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini iddia etti.



    "TÜRKİYE BİZİ SAVAŞLA TEHDİT EDİYOR"
    Yunanistan Başbakanı konuya ilişkin, "Ege'deki karasularımızı genişletmek için egemenlik hakkımızı kullanmayı seçersek, Türkiye Yunanistan'ı savaş nedeni ile tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

    Miçotakis şu ifadeleri kullandı;

    Erdoğan kırmızı çizgilerden bahsetmek istiyorsa şunu söylüyorum: Türkiye'nin Yunanistan adalarının egemenliğine ilişkin iddiaları temelsiz ve kabul edilemez. Yunan topraklarının egemenliğini sorgulamak, tüm Yunanlılar için kırmızı çizgiyi aşıyor"



        BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ YUNAN!
        Yunanistan'ın Ege'de artan provoksyonları, Türkiye sınırına yakın kesimlerde yer alan ve silahlandırılmaması gereken adaları silahlandırması üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın geliriz" sözleriyle Atina'yı uyarmıştı.



        Erdoğan ilgili açıklamasında öne çıkanlar şöyle;

        "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda, biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit, saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi, şu, bu, filan, bu tür adımları atmak hayra alamet değil."
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        Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten BM'de Türkiye'yi hedef alan hadsiz sözler
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