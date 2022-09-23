Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması hakkında CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na mütalaa

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Cafer Tanrıkulu da katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, bu konuyla ilgili yargılandığı davada beraat ettiğini belirterek, "Ben ilçe başkanıyım, Canan Hanım ise İl başkanıdır. Siyasi partide yerelden genele kadar iletişim halindedir. Bu tür konularda da istişare ederiz. İletişimde olduğumuz onlarca konu var" şeklinde konuştu.
KAFTANCIOĞLU'NUN AVUKATINDAN BERAAT TALEBİ
Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı tüm delillerin toplanmış olduğunu, somut olayda üzerine atılı suçun unsurlarının gerçekleşmediğini, daha önceden konuyla ilgili savcılığın takipsizlik kararı verdiğini ve müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.