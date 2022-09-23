Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması hakkında CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na mütalaa

Duruşmada tanık olarak dinlenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, bu konuyla ilgili yargılandığı davada beraat ettiğini belirterek, "Ben ilçe başkanıyım, Canan Hanım ise İl başkanıdır. Siyasi partide yerelden genele kadar iletişim halindedir. Bu tür konularda da istişare ederiz. İletişimde olduğumuz onlarca konu var" şeklinde konuştu.