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    • Güncel
    • 23.09.2022 22:30
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    • 23.09.2022 22:35
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar: ABD ile F-16 süreci, Rusya, Ukrayna, Suriye, Yunanistan, İsrail...

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye Şanghay'a üye olur mu?" sorusuna yanıt veren Kalın, "Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın referandum kararını tanımadıklarını dile getiren İbrahim Kalın, "Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün gündeminde ABD ile devam eden F-16 süreci de vardı... İbrahim Kalın, satış olmazsa alternatiflerin gündemde olduğunu bildirdi.

    ABD F-16 vermezse alternatiflere sahibiz!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

    "Türkiye Şanghay'a üye olur mu?" sorusuna yanıt veren Kalın, "Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir." dedi.



    "RUSYA'NIN REFERANDUM KARARINI TANIMIYORUZ"
    Rusya'nın kısmi seferberlik kararı hakkında yorum yapan Kalın, "Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde." ifadelerine yer verdi.



    Kalın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    ESİR TAKASI VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ
    (Rusya - Ukrayna arasındaki takas) Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi.

    Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.



        TAHIL KORİDORU
        Tahıl koridorunda Rusya'nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

        TÜRK BANKALARINA YAPTIRIM TEHDİDİ
        İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yaptıkları bir kart. Diğer turistler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.

        ŞAM İLE SİYASİ DİYALOG OLACAK MI?
        Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor.



        ABD İLE DEVAM EDEN F-16 TEMASLARI
        ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Bizim kanaatimize göre, oylamaya gitmesi durumunda hem kongreden hem de senatodan geçecektir. Satış olmazsa alternatiflere her zaman sahibiz.

        ABD'NİN RUM KESİMİNE SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRMASI
        Bu konudaki rahatsızlığımızı ilgili mercilere ilettik. ABD'nin Rum tarafını ödüllendirircesine ambargoyu kaldırması kabul edilebilir değil.



        ERDOĞAN MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞECEK Mİ?
        Cumhurbaşkanımız bir adım atıldığında iki adım atar. 6-7 Ekim'de Prag'da bir görüşme olur mu bilmem. Yunan tarafının adımlarına bağlı. Şu an için Miçotakis'le planlanan bir görüşme yok.

        İSRAİL İLE NORMALLEŞME
        Filistin konusunda değişen bir tavrımız yok. İki devletli çözümden yanayız. Hem Filistin devletinin kurulması hem de İsrail'in güvenliğinin korunması konusunda tavrımız devam ediyor. 15 yıl sonra bir İsrail Başbakanının iki devletli çözüm açıklamasını önemli buluyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini düzeltmesini en çok kendilerinin istediğini söyledi.

        Doğalgazın Türkiye'den geçmesi için görüşmeler sürüyor. Doğalgazın Türkiye'den geçmesini Avrupa da istiyor.

        MAHSA AMİNİ OLAYLARI
        Yaşanan ölüm olayından üzüntü duyuyorum. İran tarafının sağduyu ile hareket edeceğine inanıyorum.



            AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI
            Çatışmalar umarız savaşa evrilmez. Bundan sonraki sürecin müzakerelerle yürüyeceğine inanıyoruz. Barış anlaşması birçok şeyi kapsayan kritik bir anlaşma. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, şu ana kadar yapıcı bir tutum sergiledi. Türkiye'nin rolü aşikar, bu süreçte biz her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız (Erdoğan), Paşinyan'la Prag'da görüşebilir. Biz Ermeni diasporasının barış sürecine katkı vereceğine inanıyoruz.
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            Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar: ABD ile F-16 süreci, Rusya, Ukrayna, Suriye, Yunanistan, İsrail...
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