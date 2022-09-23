Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar: ABD ile F-16 süreci, Rusya, Ukrayna, Suriye, Yunanistan, İsrail...





TAHIL KORİDORU

Tahıl koridorunda Rusya'nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.



TÜRK BANKALARINA YAPTIRIM TEHDİDİ

İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yaptıkları bir kart. Diğer turistler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.

ŞAM İLE SİYASİ DİYALOG OLACAK MI?

Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor.