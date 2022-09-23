Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar: ABD ile F-16 süreci, Rusya, Ukrayna, Suriye, Yunanistan, İsrail...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye Şanghay'a üye olur mu?" sorusuna yanıt veren Kalın, "Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir." dedi.
"RUSYA'NIN REFERANDUM KARARINI TANIMIYORUZ"
Rusya'nın kısmi seferberlik kararı hakkında yorum yapan Kalın, "Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde." ifadelerine yer verdi.
Kalın açıklamalarını şöyle sürdürdü:
ESİR TAKASI VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ
(Rusya - Ukrayna arasındaki takas) Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi.
Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.