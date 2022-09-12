İETT'nin ne kazası bitiyor ne olayı! Kavga eden, aracı yol ortasında bırakıp düğüne giden, kaldırıma tırmanan...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündeki İETT araçlarının karıştığı kaza ve arızalarla birlikte otobüs şoförlerinin imza attığı olaylarda gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALKOLLÜ İETT ŞOFÖRÜ ARACI BIRAKIP DÜĞÜNE GİTTİ
Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen İETT şoförü aracı yol ortasında çalışır vaziyette bırakarak düğüne gidince trafik karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda buldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İETT şoförü aracı bırakıp düğüne gitti | VİDEO İZLE
Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı da meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir İETT sürücüsü aracı ana caddede aracı çalışır ve kapıları açık vaziyette bırakarak düğüne gitti. Otobüs nedeniyle cadde de trafik oluşurken çevrede ki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü bulmak için adeta seferber oldu. Çevredeki vatandaşlardan biri şoförün düğün salonuna girdiğini gördüğünü söyleyince polis ekipleri düğün salonunda anons yaptırdı. Yaklaşık bir saat sonra otobüsün yanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şoföre para cezası da kesildi. Otobüsü ise şahsın bir yakını gelerek teslim aldı.
Olay sırasında evinin önünde oturduğunu ve şoförün yol ortasında aracı bırakarak düğüne gittiğini belirten bir görgü şahidi "İETT şoförü çalışır vaziyette bırakarak burada düğüne gitti. Burada trafik yoğunluğu oluştu. Daha sonra polis ekipleri geldi daha sonra şoförü buldular. Düğün salonunda anons falan da edildi ama bir yanıt vermemiş. Şahıs alkollü bir şekilde aracını bırakıp gitmiş" dedi.
SANCAKTEPE'DE ŞOFÖR VE YOLCU KAVGASI
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Tarafların araçtan inerek birbirine saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.
İETT şoförü yolcuya girişti | VİDEO İZLE