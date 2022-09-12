İETT'nin ne kazası bitiyor ne olayı! Kavga eden, aracı yol ortasında bırakıp düğüne giden, kaldırıma tırmanan...

İETT şoförü aracı bırakıp düğüne gitti | VİDEO İZLE

Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı da meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir İETT sürücüsü aracı ana caddede aracı çalışır ve kapıları açık vaziyette bırakarak düğüne gitti. Otobüs nedeniyle cadde de trafik oluşurken çevrede ki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü bulmak için adeta seferber oldu. Çevredeki vatandaşlardan biri şoförün düğün salonuna girdiğini gördüğünü söyleyince polis ekipleri düğün salonunda anons yaptırdı. Yaklaşık bir saat sonra otobüsün yanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şoföre para cezası da kesildi. Otobüsü ise şahsın bir yakını gelerek teslim aldı.