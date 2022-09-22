SON DAKİKA: İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardında resmi ifade vermeyi reddederek "Susma" hakkını kullandı. Güven Güler'in yaptıkları dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak katil zanlısıyla ilgili şoke eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Güven Güler'in cinayetleri işledikten sonra bir arkadaşının da evine gittiği ancak kapıyı açan olmadığı, kapı açılırsa onu da öldüreceği öne sürüldü.

Polisleri yaralayan saldırganın yakalanma anı VİDEO

KANAL İÇİNDE YAKALANDI

Her biri dehşete düşüren olayların ardından ekiplerin peşine düştüğü Güler, Başakşehir'deki bir viyadük altında yakalanmıştı. Yakalandığı yerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Güler, viyadüğün altında bulunan bir kanalın içinde saklandığı belirlendi. Kanalın içine giren Cinayet ekipleri zanlıyı yakalayıp dışarı çıkarttılar. Yakalanan katilin ilk sözleri 'Abi, abi, ben yapmadım' oldu.