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    • 22.09.2022 13:44
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    • 22.09.2022 13:58
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    SON DAKİKA: İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

    Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir, Küçükçekmece ve Fatih’te 3 kişiyi öldürüp 2’si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler ve beraberindeki 3 kişi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin işlediği iki cinayette yanında olan ve gözaltına alınan 17 yaşındaki arkadaşı A.Ü. olayları itiraf ettiği öğrenildi. A.Ü.’nün olaylar sırasında yanında olduğu ama kendisinin de ölmekten korktuğu ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu için bir türlü kaçamadığı öne sürüldü. Şüphelinin cinayetlerin ardından bir arkadaşının da evine gittiği ancak kapının açılmadığı öğrenildi. Kapıyı açsaymış onu da öldürecekmiş. Şüphelinin yakalama anına ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı.

    Polisleri yaralayan saldırganın yakalanma anı

    Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardında resmi ifade vermeyi reddederek "Susma" hakkını kullandı. Güven Güler'in yaptıkları dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak katil zanlısıyla ilgili şoke eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Güven Güler'in cinayetleri işledikten sonra bir arkadaşının da evine gittiği ancak kapıyı açan olmadığı, kapı açılırsa onu da öldüreceği öne sürüldü.

    Polisleri yaralayan saldırganın yakalanma anı VİDEO

    KANAL İÇİNDE YAKALANDI
    Her biri dehşete düşüren olayların ardından ekiplerin peşine düştüğü Güler, Başakşehir'deki bir viyadük altında yakalanmıştı. Yakalandığı yerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Güler, viyadüğün altında bulunan bir kanalın içinde saklandığı belirlendi. Kanalın içine giren Cinayet ekipleri zanlıyı yakalayıp dışarı çıkarttılar. Yakalanan katilin ilk sözleri 'Abi, abi, ben yapmadım' oldu.

    "EVDE YOK DEDİ ÖLDÜRDÜ"
    Güven Güler'den sonra gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü. ise poliste verdiği ifadesinde şüphelinin işlediği iki cinayette ve polisler dahil yaralama olaylarında yanında olduğunu itiraf etti. 17 yaşındaki A.Ü. ifadesinde şüpheliyle Ergül Maden'i öldürdükten sonra beni arayıp olaydan bahsetmeden buluştuk. "Bana Küçükçekmece'de bir arkadaşımıza gitmemiz gerektiğini söyledi. Birlikte oraya gittik. Kapıyı babası açtı. Ona arkadaşımızı sorduğumuzda bize "Onu ne yapacaksınız. Evde yok" deyince Güven silahını çekerek onu vurdu." dedi.

    "BENİMLEMİSİN ATİLLA"
    Olayı gerçekleştirdikten sonra bana benimlemisin diye sordu ben de korkudan tamam dedim. Oradan da kaçtık. Bu cinayetin ardından Güven Güler'in amcasının evine gittiklerini anlatan A.Ü. " Orada kapıyı yengesi açtı. İçeri girmek istedi. Onu içeri almak istemeyince silahını çıkarıp ona ateş etti. Silah sesi üzerine üst kattan iki kişi indi. Onlara da ateş etti. Sonra oradan hızla uzaklaştık." dediği belirtildi.

        BABASINI DA GASP ETMİŞ
        Ardından iddiaya göre ne yapacaklarını bilemeyen ikili Güler'in babasının Yenibosna'daki işyerine gitti. Orada babasından zorla bir miktar para aldılar. Ardından da dolmuşa binip Fatih'e gittiler. A.Ü.'nün anlattığına göre Fatih bölgesinde polislerle karşılaştıklarını anlatan A.Ü. "Bize polis olduklarını söyleyerek yaklaştılar ve kimlik göstermemizi istediler. Yine silahını çekerek onlara ateş etmeye başladı. Ben bütün olaylara tanıklık ettim. Son olaydan sonra ben yanından ayrıldı." dediği öğrenildi.

        KAPIYI AÇSAYDIM BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ
        Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde şüphelini Fatih'te polisleri vurduktan sonra bir ticari taksiye binip Başakşehir'de bir arkadaşının da evine gittiği ancak kapıyı açan olmadığı öğrenildi. Polise ifade veren arkadaşı "açsaydım beni de öldürecekti" dediği öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
        Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Güven Güler ve beraberindeki 3 diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı küçük A.Ü.'nün Çocuk Şube Müdürlüğünden ikinci olarak gözaltına alınan ve Celal Meşegül'ün öldüğü sırada evde olan şüpheli ifadeler üzerine gözaltına alınan O. A. dün adliyeye sevk edildi.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı
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