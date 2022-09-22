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    • 22.09.2022 14:06
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    SON DAKİKA: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de KKTC'nin dünya tarafından tanınması çağrısı KKTC’de de sevinçle karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

    Tatar’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili A Haber açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasının tarihi bir anlamı vardır. Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasının tarihi bir anlamı vardır. Eşit uluslararası statümüzün tescil edilmesi gerekmektedir. " dedi.

    Tatar'dan önemli açıklamalar VİDEO

    Ersin Tatar, "Türkiye'nin sözleri teraziyi ve dengeyi değiştirecektir. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki zenginliklerdeki hakkına hukuki zemin kazandıracak" ifadelerini kullandı.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın öne çıkan ifadeleri:

    "ÇOK TARİHİ BİR ANLAMI VARDIR"

    Bu konuşmayı Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de yapıyor. Buradan baktığımızda bu önemli merkezde ve bütün dünya milletlerinin önünde. Eğer orada değilse bile televizyondan izlemiştir bütün dünyaya yapılan bir yayında böyle bizler için fevkalade önemli olan bir konunun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu şekilde ifade edilmesinin çok tarihi bir anlamı vardır.

        Çünkü yıllardır Kıbrıs mücadelemizde biz Kıbrıs'ta eşitliğimizi nasıl sağlarız şeklinde hep çabalarımız oldu. Kıbrıslı Rumlar Rum Cumhuriyeti'ne dönüştürdükleri Kıbrıs Cumhuriyeti'yle bütün adanın tek hakimiymiş gibi kendileri temsil ediyor gibi bir anlayış içerisinde. O Günden sonra bize de büyük haksızlıklar, siz devletinizi bırakınız geliniz Kıbrıs Cumhuriyeti içine giriniz bir bakıma asimile olunuz o zaman insan hakları bakımından kendinizi kurtarabilirsiniz. Çünkü tanınmamış bir KKTC'de hayat zordur. Çünkü abluka altındadır ambargolar var izolasyonlar var. Direk uçuş yok. Ekonominizi istediğiniz gibi geliştiremezsiniz.

        Kıbrıslı Türklere uygulanan zulüm hala devam etmektedir. Uluslararası toplum Kıbrıs Türklerini kopartmak için her türlü insan hakları ihlallerini yapmaktadır. Buna son verilmesi gerekmektedir. KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir diye çağrıda bulunmuştur uluslararası topluma. Dolayısıyla dün ilk kez bu binada BM'de Türkiye Cumhuriyeti ki bizim ana vatanımızdır garantör ülkedir, bunu söylemesi çok anlam taşır. Teraziyi dengeleri değiştirebilir ve değiştirecektir düşüncesi içerisindeyim. Kıbrıs'ta büyük bir heyecan yaratmıştır.

        Türkiye bir kez daha KKTC'nin arkasında olduğunu KKTC'nin daha da güçlenmesi için Kıbrıs Türk halkının haklı davasının daha da kabul görmesi için bizlerin yanında olduğunu bütün dünyaya bunu savunuyor. Kıbrıs Rumlarına şu mesaj vardır diyor ki siz artık bu oyunlardan vazgeçiniz. Direk uçuş olacak mı olmayacak mı bunları sorgulamayınız."

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