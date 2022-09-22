SON DAKİKA: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili A Haber açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasının tarihi bir anlamı vardır. Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasının tarihi bir anlamı vardır. Eşit uluslararası statümüzün tescil edilmesi gerekmektedir. " dedi.
Tatar'dan önemli açıklamalar VİDEO
Ersin Tatar, "Türkiye'nin sözleri teraziyi ve dengeyi değiştirecektir. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki zenginliklerdeki hakkına hukuki zemin kazandıracak" ifadelerini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın öne çıkan ifadeleri:
"ÇOK TARİHİ BİR ANLAMI VARDIR"
Bu konuşmayı Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de yapıyor. Buradan baktığımızda bu önemli merkezde ve bütün dünya milletlerinin önünde. Eğer orada değilse bile televizyondan izlemiştir bütün dünyaya yapılan bir yayında böyle bizler için fevkalade önemli olan bir konunun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu şekilde ifade edilmesinin çok tarihi bir anlamı vardır.