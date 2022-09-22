SON DAKİKA: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar

Çünkü yıllardır Kıbrıs mücadelemizde biz Kıbrıs'ta eşitliğimizi nasıl sağlarız şeklinde hep çabalarımız oldu. Kıbrıslı Rumlar Rum Cumhuriyeti'ne dönüştürdükleri Kıbrıs Cumhuriyeti'yle bütün adanın tek hakimiymiş gibi kendileri temsil ediyor gibi bir anlayış içerisinde. O Günden sonra bize de büyük haksızlıklar, siz devletinizi bırakınız geliniz Kıbrıs Cumhuriyeti içine giriniz bir bakıma asimile olunuz o zaman insan hakları bakımından kendinizi kurtarabilirsiniz. Çünkü tanınmamış bir KKTC'de hayat zordur. Çünkü abluka altındadır ambargolar var izolasyonlar var. Direk uçuş yok. Ekonominizi istediğiniz gibi geliştiremezsiniz.