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SON DAKİKA: İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

SON DAKİKA: İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı
22.09.2022 13:45 - Son Güncelleme: 22.09.2022 13:45

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Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir, Küçükçekmece ve Fatih’te 3 kişiyi öldürüp 2’si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler ve beraberindeki 3 kişi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin işlediği iki cinayette yanında olan ve gözaltına alınan 17 yaşındaki arkadaşı A.Ü. olayları itiraf ettiği öğrenildi. A.Ü.’nün olaylar sırasında yanında olduğu ama kendisinin de ölmekten korktuğu ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu için bir türlü kaçamadığı öne sürüldü. Şüphelinin cinayetlerin ardından bir arkadaşının da evine gittiği ancak kapının açılmadığı öğrenildi. Kapıyı açsaymış onu da öldürecekmiş. Şüphelinin yakalama anına ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı.

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