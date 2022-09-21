Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.09.2022 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2022 12:49
    ABONE OL

    YSK üyelerine hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi! Sözcü haberde İmamoğlu'nu geçirmeden sitesinde küçük bir yer verdi

    Son dakika haberleri... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün devam edildi. Mahkeme, sanık avukatının talebi doğrultusunda dinlenecek tanıklar için davetiye çıkarılmasına ve DVD çözümlerinin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek davayı erteledi. Davadan daha ilginç olan nokta ise daha önce her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen haberler yapan Sözcü'nün bu davaya internet sitesinde küçük bir yer vermesi. Sözcü ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada 'İmamoğlu'nun' adına yer vermezken Elazığ'da İBB'nin yaptığı okulun haberinde ise İBB Başkanı'nın fotoğrafını kesti.

    İmamoğlu’nun ’hakaret’ davası ertelendi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    DURUŞMAYA GELMEDİ
    İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün sanık Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, sanık avukatları ve çok sayıda parti üyesi mahkeme salonunda hazır bulundu.

    "TANIKLARIN DİNLENMESİNİ İSTİYORUZ"
    Duruşmada sanık avukatı, "Tanıklarımızı hazır edemedik, tamamı dinlenmesi gerekmektedir. Mahkeme de tanıklarımız için davetiye çıkarmadı, tanıkların dinlenmesi için davetiye çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sunmuş olduğumuz DVDlerin de çözümlenmesini istiyoruz" dedi.

        SEZGİN TANRIKULU DA SÖZ ALDI
        Ayrıca söz alan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Adli yargılama kuralları bakımından bu duruşmayı izliyorum, bunun tutanağa geçmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

        CUMHURİYET SAVCISI AÇIKLADI
        Cumhuriyet savcısı, önceki celse sanık avukatının delil listesi içerisinde sunmuş olduğu uzman raporuna herhangi bir diyeceğinin olmadığını belirterek tanıklar açısından yine önceki celse mütalaa da bulunulmuş olduğunu söyledi.

        DAVA ERTELENDİ
        Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatının talep dilekçesinde belirtmiş olduğu tanıkların davetiyeyle çağrılmasına, DVD nin de bilirkişiye verilmesine karar vererek davayı erteledi.

            SÖZCÜ'DEN BİR GARİP MANEVRA: EKREM İMAMOĞLU'NU GÖRMEDİLER
            Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu rekabetinde her defasında İmamoğlu'nun yanında yer alan Sözcü gazetesi ise ilginç bir manevra yaptı.

            Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "CHP'nin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek İmamoğlu'nun adını geçirmedi. Sitede ise manşete almak yerine daha küçük bir alanda yer verdi.

            GAZETEDE İBB'NİN YAPTIRDIĞI OKULUN HABERİNDE İMAMOĞLU'NU KESTİLER
            Öte yandan Sözcü gazetesinde İBB'nin Elazığ'da yaptırdığı okulun haberinde de Ekrem İmamoğlu fotoğrafta kesildi ve yer verilmedi.
                Aldatmak atv’de
                Haberler Güncel YSK üyelerine hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi! Sözcü haberde İmamoğlu'nu geçirmeden sitesinde küçük bir yer verdi
                    SON DAKİKA