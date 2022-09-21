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    • 21.09.2022 15:19
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    PKK'dan alçak saldırı! Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu

    Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

    Şehidimiz var!

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu 1 askkerimiz şehit oldu 2 askerimiz yaralandı.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun sürdüğü üs bölgelerinden birine teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

    Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel PKK'dan alçak saldırı! Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu
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