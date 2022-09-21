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    • 22.09.2022 07:49
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    HAVA DURUMU | Son ayların en soğuğu! Meteoroloji alarm verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir...

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde özellikle bugün yurt genelinde son ayların en soğuk gününün etkili olacağı belirtilirken, Ege'nin bir bölümü hariç yurt çapında yağışlı havanın hakim olacağı aktarıldı. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli 5 hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Son ayların en soğuğu! Meteoroloji alarm verdi

    Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbullular güne yağmurla başladı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde il genelinde etkili oldu.



    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, poşet ve montlarıyla kendilerini korudu.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    İstanbulluyu bugün yağmurlu ve soğuk bir hava bekliyor. Kıyafetleri kalınlaştırıp küçükler için mont giydirmek uygun olacaktır, yağmuru da hesaba katınca kış provası yapacak gibiyiz. Fakat bu soğuk hava uzun sürmüyor. Cuma gününü de benzer yağmurlu ve rüzgarlı havada geçirdikten sonra hafta sonu yeniden güneşli ve sıcak günler geri dönüyor. Sıcak derken mevsim ortalamalarına geri yükseleceğiz. Gelecek hafta ise ortalamaların da üzerinde sıcak geçecek, İstanbul ve Ankara yeniden 25 derecelere tırmanabilir. İzmir ve güney merkezlerde de yaz tadında bir Eylül sonu olacak.

    Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

    Perşembe-Cumartesi arasında beklenen yağış miktarları Ordu ile Artvin arasında yeni sellere neden olabilir. Heyelan ve toprak kayması riski bir süreden bu yana düşüktü, ancak yeniden yükseliyor. 3 gün boyunca yağmur alacak bölgede hafta sonu seyahatleri yapacaklar bu koşullara hazırlıklı olsun.

    Doğu Karadeniz'de yağmurlara rağmen hava Marmara'dan 4-5 derece daha sıcak olacak. Marmara'yı karayel ve yıldız üşütecek.

        İç Anadolu genelinde ise Cuma sabahı son ayların en soğuğu olabilir, geceler zaten soğumuştu ancak Cuma ve Cumartesi sabahları daha da soğuk geçecek. (Ankara en düşük 7 derece)

        Fırtınalı ve yağmurlu birkaç günün ardından Marmara'da ve yağış alan diğer çoğu bölgede hava açıyor ve aslında kurak bir döneme doğru gidiyoruz. Eylül ayının son haftası ve Ekim başları için yağmur olasılıkları çok düşük (İstanbul'da bu hafta sonundan itibaren 10 gün yağmur göremeyebiliriz). Su tasarrufunu hatırlamak için uygun bir dönem çünkü barajlar erken sonbahar yağmurlarıyla pek buluşamadı.

        İŞTE METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

            EDİRNE °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İSTANBUL °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            KIRKLARELİ °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            KOCAELİ °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            EGE
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

            AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DENİZLİ °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            İZMİR °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MUĞLA °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            ANTALYA °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            ISPARTA °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu

                İÇ ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                ANKARA °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ÇANKIRI °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                KONYA °C, 26°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

                BOLU °C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                KASTAMONU °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                SİNOP °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

                AMASYA °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ARTVİN °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                SAMSUN °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                TRABZON °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

                ERZURUM °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                VAN °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu, Siirt, Gaziantep, Kilis ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 30°C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    GAZİANTEP °C, 27°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SİİRT °C, 27°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ŞANLIURFA °C, 28°C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu

                    22-26 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Son ayların en soğuğu! Meteoroloji alarm verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir...
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