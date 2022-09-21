HAVA DURUMU | Son ayların en soğuğu! Meteoroloji alarm verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbulluyu bugün yağmurlu ve soğuk bir hava bekliyor. Kıyafetleri kalınlaştırıp küçükler için mont giydirmek uygun olacaktır, yağmuru da hesaba katınca kış provası yapacak gibiyiz. Fakat bu soğuk hava uzun sürmüyor. Cuma gününü de benzer yağmurlu ve rüzgarlı havada geçirdikten sonra hafta sonu yeniden güneşli ve sıcak günler geri dönüyor. Sıcak derken mevsim ortalamalarına geri yükseleceğiz. Gelecek hafta ise ortalamaların da üzerinde sıcak geçecek, İstanbul ve Ankara yeniden 25 derecelere tırmanabilir. İzmir ve güney merkezlerde de yaz tadında bir Eylül sonu olacak.

Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.



Perşembe-Cumartesi arasında beklenen yağış miktarları Ordu ile Artvin arasında yeni sellere neden olabilir. Heyelan ve toprak kayması riski bir süreden bu yana düşüktü, ancak yeniden yükseliyor. 3 gün boyunca yağmur alacak bölgede hafta sonu seyahatleri yapacaklar bu koşullara hazırlıklı olsun.



Doğu Karadeniz'de yağmurlara rağmen hava Marmara'dan 4-5 derece daha sıcak olacak. Marmara'yı karayel ve yıldız üşütecek.