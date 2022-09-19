Haberler Haber Videoları Elazığ’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sürpriz! Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekillerin skandal sözlerine afiş hazırladılar

Elazığ’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sürpriz! Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekillerin skandal sözlerine afiş hazırladılar

Elazığ’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sürpriz! Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekillerin skandal sözlerine afiş hazırladılar
19.09.2022 16:11

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2023 seçimleri için adaylık aşkıyla yanıp tutuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ ziyaretinde büyük şoka uğradı. Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı. Kendisi ve CHP’li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler, sosyal medyaya düştü.

Haber Videoları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Elazığ'da partililerle bir araya gelecek, esnaf ziyaretine çıkacak.

Yıllar sonra CHP'den milletvekili çıkaran kente teşekküre giden Kılıçdaroğlu, yarın da dönecek..

KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ

Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı.

Kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler, sosyal medyaya düştü.

ELAZIĞLILAR UNUTMADI

"Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?" başlığı altında öncelikle CHP liderinin "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözleri hatırlatıldı.

Bir başka afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir" ifadeleri yer aldı.

"İHA VE SİHA ÜRETİMİ DURACAK"

Elazığlılar CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak" cümlesini de unutmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor" ve CHP Genel Merkez Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözleri de afişlere yansıtıldı.

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