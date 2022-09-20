Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor





Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de ayrı ayrı görüşen Çavuşoğlu, daha sonra İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile üçlü formatta görüşme yaptı.