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    • 21.09.2022 05:51
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York’ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Türkevin'nde Dışişleri AB ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares Bueno ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu’ndan art arda kritik görüşmeler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Alman, İspanyol ve Hindistanlı mevkidaşlarının yanısıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile görüştü.



    Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki diplomasi trafiği geçen yıl açılışı yapılan Türkevi binasında sürüyor.



    İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteriyle İslamofobiye karşı atılabilecek adımları, zirve hazırlıklarını ve İİT reform sürecini ele aldık." ifadesini kullandı.



        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de ayrı ayrı görüşen Çavuşoğlu, daha sonra İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile üçlü formatta görüşme yaptı.



        Çavuşoğlu daha sonra İspanyol mevkidaşı Bueno ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu gün içinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile bir araya gelmişti.

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        Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor
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