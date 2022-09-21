CHP'li tacizcilerden mağdur kadına skandal tehdit: "İki çocuğuna yazık ederim"





"KILIÇDAROĞLU'NA MAİL ATTIM AMA..."

Yaşadığım bu taciz ve mobbing olayını Kemal Kılıçdaroğlu'na mail attım. Ama hiçbir gelişme olmadı" şeklinde konuştu.

TACİZ MECLİSE TAŞINMIŞTI

Ö.Ö.'nün taciz olayı Adana Büyükşehir Belediyesinin 2021 Ağustos ayı meclis oturumunda da gündem olmuştu. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, konuyu gündeme taşımış, "Bu tür insanların o koltukta bulunması gururumuza dokunuyor" diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Kadir Özdemir'i görevden almasını istemişti. Ancak Karalar, bugüne kadar Özdemir hakkında hiçbir işlem yapmadı.