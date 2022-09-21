CHP'li tacizcilerden mağdur kadına skandal tehdit: "İki çocuğuna yazık ederim"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, ASKİ'de yaşanan taciz skandalına Ulaşım A.Ş.'de eklendi. Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, yaşadığı taciz ve mobbing yüzünden istifa eden Ö.Ö. (39), 2020'de uğradığı tacizi ve arkasından gelen örtbas zincirini tek tek anlattı.
Genç kadın "Ablası Ulaşım A.Ş.'de müdür olan ve metroda bakım görevlisi olarak Cumhur Aygün, bana 'çıkış listeleri hazırlanıyor. Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'i tanıyorum. Seni ona anlattım, 'Kent Kart'a alırız' dedi. Mersin'e rakı balığa gideriz. Hallederiz' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince, bu kez taciz etti. Şikayetçi olunca uzaklaştırma cezası aldı. Kadir Özdemir, işyerime gelip, 'şikayetimden vazgeç, yoksa iki çocuğuna yazık olur' diye tehdit etti. Ben de çocuklarım ve ekmeğim için şikayetimden vazgeçtim. Ardından beni, 8 ayda 4 kez çeşitli yerlere sürgüne gönderip mobbing uyguladı. Dayanamadım ve 2021'de istifa ettim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mail atıp, yaşadıklarımı anlattım ama hiçbir şey yapmadılar" dedi.
İŞTE ADIM ADIM GELEN TACİZ VE SONRASINDA CHP'DE GENÇ KADINA YAŞATILANLAR
2 çocuk annesi Ö.Ö. 2012 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde metro duraklarında güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin göreve gelmesinin ardından Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından "Bankamatikçiler" diyerek işçiler çıkarılmaya başlandı.