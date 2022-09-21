Türk polisi yakalar! Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndaki özel ekip 7 suç örgütü firarisini dünyanın çeşitli yerlerinde paketledi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, yurt dışına firar eden suç örgütü liderleri ve suçlulara yönelik başarılı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aralarında dolandırıcılık, tehdit, yağma ve mafya tipi suç örgütlenmesi liderlerlerinin olduğu birçok suçlu kaçtıkları ülkelerde oluşturulan bu özel ekip sayesinde yakalanırken, birçok suçlu da Türkiye'ye iade edildi.
ÖZEL EKİP HER ADIMI TAKİP EDİYOR
Emniyet İnterpol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, firari şahısların yurt dışındaki hareketlerini izleyerek yerlerini tespit ediyor. Daha sonra ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle yoğun temas ve etkili işbirliğiyle bu suçluların yakalanması sağlanıyor.
Thodex kurucu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı
Bu şekilde aralarında Thodex kurucu Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 7 suç örgütü firarisinin bulunduğu ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatıldı. Ayrıca bu yıl içerisinde 84 suçlu yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edildi.
Thodex kurucu Faruk Fatih Özer
YURTDIŞINDA YAKALANAN 7 KİŞİNİN İADESİ BEKLENİYOR
Türk İnterpol'ü tarafından yurtdışında yakalanması sağlanan ve yargılanmak üzere iadesi beklenen suç örgütü liderleri arasında; kripto para uygulaması Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, silahlı saldırı eylemlerinden aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, Göl Çetesi lideri Volkan Reçber, birçok yaralama, tehdit, yağma, işyerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan Binali Camgöz, Şirinler suç örgütünün lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile yağma ve cinayet gibi birçok olayın faili olarak aranan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ile yardımcısı Lider Camgöz bulunuyor.
Binali Camgöz
THODEX KURUCUSUNUN İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR
20 Nisan 2021 tarihinde Arnavutluk'a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan kripto para uygulaması Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'un Flora şehrinde yakalandı. Türk İnterpol'ü ile Arnavutluk Polis Teşkilatının etkin iş birliğinin ardından yakalanan Faruk Fatih Özer şu anda Arnavutluk'ta tutuklu bulunuyor ve iade süreci devam ediyor.