Türk polisi yakalar! Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndaki özel ekip 7 suç örgütü firarisini dünyanın çeşitli yerlerinde paketledi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, yurt dışına firar eden suç örgütü liderleri ve suçlulara yönelik başarılı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aralarında dolandırıcılık, tehdit, yağma ve mafya tipi suç örgütlenmesi liderlerlerinin olduğu birçok suçlu kaçtıkları ülkelerde oluşturulan bu özel ekip sayesinde yakalanırken, birçok suçlu da Türkiye'ye iade edildi.

ÖZEL EKİP HER ADIMI TAKİP EDİYOR

Emniyet İnterpol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, firari şahısların yurt dışındaki hareketlerini izleyerek yerlerini tespit ediyor. Daha sonra ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle yoğun temas ve etkili işbirliğiyle bu suçluların yakalanması sağlanıyor.