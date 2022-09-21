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    • 21.09.2022 08:27
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    Adana'da FETÖ operasyonu: 'ByLock' kullanıcısı 10 şüpheli gözaltında

    Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 10 kişinin adreslerine sabah saatlerinde baskın gerçekleşitirldi. Gözaltına alınan 10 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    ’ByLock’ kullanıcısı 10 şüpheli gözaltında

    Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

    'BYLOCK' TESPİT EDİLDİ
    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme ağı 'ByLock' kullandığı tespit edildi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana'da FETÖ operasyonu: 'ByLock' kullanıcısı 10 şüpheli gözaltında
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