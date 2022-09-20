SON DAKİKA: Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı: 2 kişi daha gözaltına alındı! 'Bunları ben yapmadım'

DRONE İLE ARAMA YAPILDI

Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu. Şüphelinin suç dosyasının da kabarık 16 kaydının olduğu öğrenildi.