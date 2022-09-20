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    • 20.09.2022 15:27
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    Antalya Kaş açıklarında 'acil durum' çağrısı yapan bottaki 283 göçmen kurtarıldı

    Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 283 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve 4 Sahil Güvenlik botu, 1 fırkateyn, 1 korvet ve 1 insansız hava aracının sevk edildiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akdeniz’de göçmen faciasını Türkiye önledi

    Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 283 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.

    Akdeniz'de göçmen faciasını Türkiye önledi VİDEO

    Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dün KKTC Türk Radyo tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM), Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk arama kurtarma sahasında 283 göçmen taşıyan 20 metrelik bir botun "mayday" çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verildi.

    İhbar, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) Harekat Merkezine iletilirken, PAOLO TOPIC gemisi Türkiye saatiyle 23.47 itibarıyla çok sayıda göçmeni gemi üzerine almaya başladı.

        Merkez tarafından, "İnmarsat C Telex" cihazından gemi kaptanına sahil güvenlik botları ile buluşma rotası verildi.

        Genel Müdürlüğün paylaşımına göre, "PAOLO TOPIC", 283 göçmenle beraber SGK botları buluşma noktasına ulaştı.

        SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI
        İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı da yaptığı açıklamada "Antalya Açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde 283 Düzensiz Göçmen Kurtarılmıştır 19 Eylül 2022 tarihinde saat 20.41'de, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz mili mesafede (yaklaşık 180 km) içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı (MAYDAY) alınmış, derhal bölgede bulunan tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilerek olay mahalline en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulmuş ve bahse konu tekneye ivedilikle yardım edilmesi bildirilmiştir.

            Yapılan acil yardım çağrısı ile eş zamanlı olarak olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesi sağlanmıştır.

            Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yardım çağrısı yapan teknenin tespiti maksadıyla 1 insansız hava aracı görevlendirilmiştir.

            Müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; tespit edilen teknede bulunan 283 düzensiz göçmenin olay mahalline yönlendirilen ticari gemiye alınması sağlanmıştır.

                Bahse konu ticari gemi göçmenler ile birlikte Sahil Güvenlik Botları refakatinde Antalya'ya intikal ettirilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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