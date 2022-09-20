Antalya Kaş açıklarında 'acil durum' çağrısı yapan bottaki 283 göçmen kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 283 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.
Akdeniz'de göçmen faciasını Türkiye önledi VİDEO
Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dün KKTC Türk Radyo tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM), Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk arama kurtarma sahasında 283 göçmen taşıyan 20 metrelik bir botun "mayday" çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verildi.
İhbar, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) Harekat Merkezine iletilirken, PAOLO TOPIC gemisi Türkiye saatiyle 23.47 itibarıyla çok sayıda göçmeni gemi üzerine almaya başladı.