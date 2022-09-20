Antalya Kaş açıklarında 'acil durum' çağrısı yapan bottaki 283 göçmen kurtarıldı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı da yaptığı açıklamada "Antalya Açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde 283 Düzensiz Göçmen Kurtarılmıştır 19 Eylül 2022 tarihinde saat 20.41'de, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz mili mesafede (yaklaşık 180 km) içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı (MAYDAY) alınmış, derhal bölgede bulunan tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilerek olay mahalline en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulmuş ve bahse konu tekneye ivedilikle yardım edilmesi bildirilmiştir.