Küresel sapkınlık projesine karşı yürüyüşe kin kustular: Asıl nefret söylemi hangisi?

İŞTE ASIL NEFRET SUÇU

Sosyal medya ve Ekşi Sözlük'te devam eden 'nefret' suçu yalanına karşın kullanılan ifadeler gerçek 'nefret'in ne olduğunu ortaya koydu.

Sağduyu sahibi kullanıcılar daha önce gerçekleştirilen 'LGBT' ve 'feminist' yürüyüşlerde kullanılan pankartlar ve ifadeleri hatırlaratarak 'nefret suçu'nun nasıl olacağını gösterdi.