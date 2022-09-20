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    • Güncel
    • 20.09.2022 10:54
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    • 20.09.2022 11:47
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    Küresel sapkınlık projesine karşı yürüyüşe kin kustular: Asıl nefret söylemi hangisi?

    Ailenin ifsadı için yürütülen küresel sapkınlık kampanyası LGBT'ye karşı, İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş seslerini yükseltti. Farklı görüşlerden binlerce insanı bir araya getiren gösteri, LGBT destekçilerini adete zıvanadan çıkardı. Fondaş medya, sosyal medya ve Ekşi Sözlük'te eylemi 'nefret suçu' olarak niteleyen kitlenin söylemleri, asıl nefret suçunun ne olduğunu açıkca ortaya koydu. Ayrıca daha önce feminist ve LGBT gruplar tarafından gerçekleştirilen eylemlerde kullanılan pankart ve atılan sloganların da aileyi hedef alan ifadeler içerdiği hatırlatıldı.

    LGBT lobisi kin kustu: ’Nefret söylemi’ hangisi?

    Pazar günü saat 15:00'da düzenlenen 150 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 'Büyük Aile Yürüyüşü' on binlerce vatandaşın desteğiyle büyük bir toplantıya dönüştü. Ailenin kutsiyeti, çocukların korunması gibi değerli mesajların verildiği yürüyüş, LGBT destekçilerinden çirkin tepkiler aldı. Yürüyüş karalamak isteyen çevreler 'nefret suçu' tabirini kullandı.

    "Çocuklarımızın LGBT Dayatmasından Korunması İçin Yürüyoruz" sloganlı etkinlik için duyurulan vakitten saatler önce Saraçhane Parkı vatandaşlarca dolduruldu.

    Binlerce kişi Fatih Camisi, Aksaray ve Unkapanı çevresinde beklemek zorunda kaldı.

    AİLENİ VENESLİNİ KORU
    Buluşmaya gelenler, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra "Manevi Kalkınma Şart", "Manevi ve Ahlaki Kalkınma Yasası", "Sapkınlığa Dur De", "Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De", "Aileye Savaş Açanlara Geçit Vermeyeceğiz", "Sapkınlığa Hayır", "Aile Hedefte Başını Çevirme" ile "Küresel Çeteden Aileni ve Neslini Koru" yazılı dövizler taşıdı.

    Saraçhane Parkı'nda sanat, medya ve akademi camiasından tanınmış isimler vatandaşlara hitap ederken sonrasında Beyazıt Meydanı'na yüründü.

        Yürüyüş büyük bir katılım şenlik havasında gerçekleşti ve son buldu.

        LGBT ÖRGÜTLERİNDE PANİK
        Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun öncülüğünde düzenlenen Büyük Aile Buluşması, Batı'dan fonlanan LGBT örgütlerini panikletti. Bu örgütlerin elemanları, sosyal medya hesaplarından buluşmada atılan sloganların nefret içerikli olduğunu iddia etti.

        Karapropaganda Büyük Aile Buluşması'ndan birkaç gün önce, sosyal medya üzerinden "Nefret Yürüyüşüne Hayır" etiketi ile başladı.

            SÖZDE 'SANATÇILARDAN' TEPKİ
            Aylin Aslım, Göksel, Aleyna Tilki, Edis Görgülü, Şahan Gökbakar, Berna Laçin koroda başı çekti. CHP, HDP, İyi Parti cenahından da bu cepheye destek geldi.

            Monşerler buyurdu: Meydandakiler makarnacıydı, faşistti, sakallıydı. Nefret suçu işliyordu. Eylem günü geldi çattı. Nefret söylemini bulmak için muhabirler gönderdiler, sosyal medyalardan yazdılar çizdiler. Fotoğrafları büyüteçle taradılar. Ama tek bir nefret suçu bulamadılar.

            Cumhuriyet ve Birgün bulamadığı nefret suçunu içi boş sözlerle manşetine taşıdı.

                Fondaş medyada yürüşü gerici, baskıcı ve ayrımcı olarak nitelemeye kalkıştı.

                Cumhuriyet gösteriye katılan vatandaşları gerici olarak niteledi ve söylemleri 'nefret suçu' olarak kategorilendirmeye kalktı.

                'NEFRET' VE 'KİN' SOSYAL MEDYADA
                Aile Buluşması'yla ilgili "nefret suçu işleniyor" iddiaları yersizdi.

                    Asıl nefret suçu ise sosyal medyada işlendi.

                    Buluşmayla ilgili paylaşımlardan bazıları şöyle:
                    - Bunların ortasına atacaksın bir bomba. Türkiye'nin eğitim ve insanlık seviyesi durduk yere yüzde 10 artar.
                    - Kanalizasyon sizden daha temiz.

                    İŞTE ASIL NEFRET SUÇU
                    Sosyal medya ve Ekşi Sözlük'te devam eden 'nefret' suçu yalanına karşın kullanılan ifadeler gerçek 'nefret'in ne olduğunu ortaya koydu.

                    Sağduyu sahibi kullanıcılar daha önce gerçekleştirilen 'LGBT' ve 'feminist' yürüyüşlerde kullanılan pankartlar ve ifadeleri hatırlaratarak 'nefret suçu'nun nasıl olacağını gösterdi.
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                        Haberler Güncel Küresel sapkınlık projesine karşı yürüyüşe kin kustular: Asıl nefret söylemi hangisi?
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