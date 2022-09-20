Küresel sapkınlık projesine karşı yürüyüşe kin kustular: Asıl nefret söylemi hangisi?

Pazar günü saat 15:00'da düzenlenen 150 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 'Büyük Aile Yürüyüşü' on binlerce vatandaşın desteğiyle büyük bir toplantıya dönüştü. Ailenin kutsiyeti, çocukların korunması gibi değerli mesajların verildiği yürüyüş, LGBT destekçilerinden çirkin tepkiler aldı. Yürüyüş karalamak isteyen çevreler 'nefret suçu' tabirini kullandı.
"Çocuklarımızın LGBT Dayatmasından Korunması İçin Yürüyoruz" sloganlı etkinlik için duyurulan vakitten saatler önce Saraçhane Parkı vatandaşlarca dolduruldu.
Binlerce kişi Fatih Camisi, Aksaray ve Unkapanı çevresinde beklemek zorunda kaldı.
AİLENİ VENESLİNİ KORU
Buluşmaya gelenler, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra "Manevi Kalkınma Şart", "Manevi ve Ahlaki Kalkınma Yasası", "Sapkınlığa Dur De", "Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De", "Aileye Savaş Açanlara Geçit Vermeyeceğiz", "Sapkınlığa Hayır", "Aile Hedefte Başını Çevirme" ile "Küresel Çeteden Aileni ve Neslini Koru" yazılı dövizler taşıdı.
Saraçhane Parkı'nda sanat, medya ve akademi camiasından tanınmış isimler vatandaşlara hitap ederken sonrasında Beyazıt Meydanı'na yüründü.