Halk TV'de rezillik! Mehmet Yılmaz'dan skandal 'LGBT ve alevi' benzetmesi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen Halk TV'de rezil bir benzetmeye imza atıldı.
Dün İstanbul'da yaklaşık 150 sivil toplum kuruluşu ve binlerce aile "Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalma- çocuklarımızı korumak için yürüyoruz" sloganıyla LGBT dayatmalarına karşı yürüyüş düzenledi.
HALK TV'DE SKANDAL BENZETME
CHP'nin kanalı Halk TV'de ailelerin toplumun ahlakını hedef alan LGBT lobisinin dayatmasına karşı yürümesi skandal bir benzetmeyle eleştirildi.
"LGBT'YE KARŞI MİTİNGLE ALEVİLERE KARŞI MİTİNG ARASINDA FARK YOKTUR"
Ayşenur Arslan'ın konuğu olan CHP yandaşı yazar Mehmet Yılmaz LGBT ahlaksızlığını Alevilikle benzeterek skandal ifadeler kullandı.