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    • 19.09.2022 12:58
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    • 19.09.2022 13:26
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    Halk TV'de rezillik! Mehmet Yılmaz'dan skandal 'LGBT ve alevi' benzetmesi

    CHP'nin kanalı Halk TV'de yine bir skandala imza atıldı. Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Mehmet Yılmaz toplumun ahlakını hedef alan ve küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisine karşı dün İstanbul'da gerçekleştirilen yürüyüşü hedef alırken skandal bir benzetme yaptı. Mehmet Yılmaz,"LGBT bireylere karşı bir miting yapıyorum demekle Alevilere karşı bir miting yapıyorum demek sığınmacılara karşı bir miting yapıyorum demek arasında hiçbir fark yok." dedi.

    takvim.com.tr
    Rezil benzetme

    Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen Halk TV'de rezil bir benzetmeye imza atıldı.

    Dün İstanbul'da yaklaşık 150 sivil toplum kuruluşu ve binlerce aile "Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalma- çocuklarımızı korumak için yürüyoruz" sloganıyla LGBT dayatmalarına karşı yürüyüş düzenledi.

    HALK TV'DE SKANDAL BENZETME
    CHP'nin kanalı Halk TV'de ailelerin toplumun ahlakını hedef alan LGBT lobisinin dayatmasına karşı yürümesi skandal bir benzetmeyle eleştirildi.

    "LGBT'YE KARŞI MİTİNGLE ALEVİLERE KARŞI MİTİNG ARASINDA FARK YOKTUR"
    Ayşenur Arslan'ın konuğu olan CHP yandaşı yazar Mehmet Yılmaz LGBT ahlaksızlığını Alevilikle benzeterek skandal ifadeler kullandı.

    Rezil benzetme

        Mehmet Yılmaz şunları söyledi:

        "Bu açık bir nefret suçu... LGBT bireylere karşı onların görünürlüklerine karşı bir miting yapıyorum demekle, Alevilere karşı bir miting yapıyorum demek, Suriyeli göçmenlere karşı bir miting yapıyorum demek, Afrika'dan gelen göçmenlere karşı miting yapıyorum demek arasında hiçbir fark yok. "

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