Halk TV'de rezillik! Mehmet Yılmaz'dan skandal 'LGBT ve alevi' benzetmesi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen Halk TV'de rezil bir benzetmeye imza atıldı.

Dün İstanbul'da yaklaşık 150 sivil toplum kuruluşu ve binlerce aile "Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalma- çocuklarımızı korumak için yürüyoruz" sloganıyla LGBT dayatmalarına karşı yürüyüş düzenledi.