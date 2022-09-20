Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'deki Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

BM 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katıldı.
Zirvenin ardından BM çıkış kapısına yönelen Başkan Erdoğan o sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamak üzere BM binasında bulunan eşi Emine Erdoğan ile karşılaştı.
Erdoğan çifti, el ele yürüyerek Türkevi'ne geçti. Sıfır atık görüşmesiyle ilgili yol boyunca süren sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nin girişinde açılan atık sergisini birlikte gezdi.