Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'deki Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

Zirvenin ardından BM çıkış kapısına yönelen Başkan Erdoğan o sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamak üzere BM binasında bulunan eşi Emine Erdoğan ile karşılaştı.