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    • 20.09.2022 10:48
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    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'deki Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

    Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM çıkışında karşılaştığı eşi Emine Erdoğan'la Türkevi'ne yürüyerek burada açılan atık sergisini gezdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan çifti, Türkevi’nde açılan atık sergisini gezdi

    BM 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katıldı.

    Zirvenin ardından BM çıkış kapısına yönelen Başkan Erdoğan o sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamak üzere BM binasında bulunan eşi Emine Erdoğan ile karşılaştı.

    Erdoğan çifti, el ele yürüyerek Türkevi'ne geçti. Sıfır atık görüşmesiyle ilgili yol boyunca süren sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nin girişinde açılan atık sergisini birlikte gezdi.

        Sanatçı Deniz Sağdıç'tan eserler hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, pil, ilaç, plastik, tekstil, şişe kapakları ve elektronik eşya gibi çok farklı atıklardan tasarlanan tabloları etkileyici bulduğunu söyledi. Erdoğan, sanatçıya yürüttüğü çevreci çalışmalarında başarı diledi.

        Sergi gezisine Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da katıldı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'deki Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi
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