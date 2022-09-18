LGBT'e sapkınlığına için yapılan Büyük Aile Yürüyüşü'ne karşı kirlik ittifak! CHP, HDP ve muhalif sanatçılar el ele! Mabel Matiz, Edis...

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü'nün günler önce duyurusu yapılmıştı. Bugün saat 14.30'da ise LGBT dayatmasına karşı toplumun her kesiminden bu konuda duyarlı olan bireyler, gençler ve aileler çocuklarıyla birlikte İstanbul Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'na akın etti. Çocuklarını ve toplumu eşcinsellik baskısından korumak isteyen insanların organize ettiği yürüyüşü birçok sivil toplum örgütü de destek verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Böyle bir yürüyüşten rahatsız olanlar ise sosyal medyadan yürüyüşü karalamaya kalktı. LGBT propagandasına sesleri çıkmayan kimileri Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılanları karalamak adına sosyal medyadan, katılımcıların ya giyim kuşamlarıyla alay etti ya da inançlarını dalga konusu yaptı. "Yobaz diyenler bile oldu.
CHP'NİN HDP İLE BİRLİKTELİĞİ LGBT'YE VERDİKLERİ DESTEKLE DE AYYUKA ÇIKTI
LGBT dayatmasına karşı sosyal medyada destek mesajları atanlar da çoktu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüşe karşı çıktıklarını belirten ve LGBT'yi desteklediklerini açıklayan açıklamalar yaptı. CHP'nin son dönemde HDP ile birlikteliği LGBT'ye verdikleri destekle de ayyuka çıktı. Kirli ittifakta kimi CHP'li parti yöneticileri sosyal medyadan LGBT'ye destek paylaşımları yaparken, HDP Genel Merkezi sosyal medya hesabından da LGBT'ye destek içeren paylaşımlar yapıldı. İşte CHP, HDP ve diğerlerinin birleştiği nokta: LGBT
CHP'Lİ İSİMLER LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sosyal medyadan LGBT'ye destek açıklamasında şunları söyledi: "İnsanlara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri nedeniyle yaşatılan sorunları hiç dinlemeden ya da bilerek anlamak istemeden toplumda korku ve nefret körüklemek, hele ki bunu RTÜK eliyle yapmak yakın gelecekte utançla anılıyor olacak. İnsan haklarının ve eşitliğin yanındayız."