LGBT'e sapkınlığına için yapılan Büyük Aile Yürüyüşü'ne karşı kirlik ittifak! CHP, HDP ve muhalif sanatçılar el ele! Mabel Matiz, Edis...

HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere de sosyal medyadan şunları söyledi: "İnsanların varoluşları karşısında protesto düzenlemek nefret suçunu kitleselleştirmektir. Bu özgürlük değil, nefreti meşrulaştırmaktır. Bir grup insanın kalkıp kadın veya erkek karşıtı yürüyüş yapmasından farkı yoktur. LGBTI+ karşıtı yürüyüş nefretten başka bir şey değil."

DİĞERLERİ DE DESTEK YARIŞINA GİRİŞTİ!

Kimi muhalif siyasi yapılar da LGBT destekçisi olduklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdi. Onlardan biri ise Emek Partisi'ydi. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz LGBT desteğini sosyal medya hesabından şöyle gösterdi: "Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros: "LGBTİ'lerin; devlet eliyle nefret saçanların hedef tahtasına oturtulması kabul edilemez. Pazar günü yapılması planlanan eyleme izin veren İstanbul Valiliği, çağrı videosunu "kamu spotu" adı altında yayınlamaya izin veren RTÜK suç işliyor! Ayrımcılık suçtur!"