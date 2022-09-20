İstanbul barajlarında alarm! Doluluk yüzde 50’nin altına düştü!

Kırklareli'nin Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarında bulunan ve İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını karşılayan barajlardan Kazandere ve Pabuçdere, 18 Nisan'da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Doluluk nedeniyle barajların sularının savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akıp taşması üzerine bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı.
Taşkın, 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy beldesinde bulunan balıkçı barağına kadar ulaşıp teknelere zarar verdi. Ancak geçen süre içerisinde barajlardaki su seviyesi her geçen geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 44,78'e, Pabuçdere'nin yüzde 32,64'e, Istarancalar'da ise 34,86'ya kadar düştü.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, kurak bir yaz geçirildiğini, bu yüzden barajlardaki su seviyesinin düşmesinin normal olduğunu söyledi. Prof. Dr. Orta, "Sıcak ve kurak yazın ardından tabi mevcut depolanan su miktarlarında da azalmalar gözlendi. Bundan sonrası çok önemli. Eğer bir kurak dönem devam ederse o zaman tehlike arz edecektir" dedi.