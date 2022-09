İstanbul barajlarında alarm! Doluluk yüzde 50’nin altına düştü!

O vesileyle yapmamız gereken, önce kendimize bakmamız ve doğayı daha doğru düzgün kullanmamız lazım. İkincisi, bu hep hala bütün ülkede maalesef öyle. Bizim insanımızın biraz herhalde aklı gözünde, görmediğimize ve yaşamadığımıza inanmıyoruz. Ama bunun şakaya gelir bir tarafı kalmadı. Şehirlerde su kullanım etiğini, kullanım tasarruflarında yerel yönetimler başta olmak üzere ciddi şekilde almamız lazım. Ve doğayı, coğrafyayı ciddi biçimde koruyarak, her yeri yerleşim yeri, her yeri maden ocağı, her yeri taş ocağı gibi görmemek, orman vasıflı arazileri çok ciddi korumak, yağış rejimini düzenli tutabilmek için tarımda tabi artık konvansiyonel tarımdan yavaş yavaş vazgeçmek, daha az toprak işleyerek, daha az su kaybı yaratacak uygulamalara bir an önce geçmemiz lazım. Hakikaten işimiz zor. Bu sene Trakya'da, örneğin ayçiçeğinde, rekolte değerleri çok düşük. Kalite anlamında neredeyse geçmiş yılların yarısına yaklaşan düşüklükte değerler var. Bunların hepsi nisan, mayıs aylarında yağış almamamızdan kaynaklanan olaylar. Eylül ayından sonra gelecek yağışlarla umarım su kaynaklarındaki bu azalmayı gidermiş olabiliriz" diye konuştu.