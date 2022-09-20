Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino görüştü! Rekli anların yaşandığı görüşme gündem oldu





KAHKALAR HAVADA UÇTU

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Başkan Erdoğan'a üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan futbol topu hediye etti. Sadece 1 tane üretilen futbol topunu eline alan Başkan Erdoğan'ın topa kafa atması sosyal medyada gündem oldu.