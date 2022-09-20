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    • 21.09.2022 01:27
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino görüştü! Rekli anların yaşandığı görüşme gündem oldu

    Başkan Erdoğan ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürmeye devam etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile samimi bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye edilen özel tasarım futbol topuna kafa atması sosyal medyada gündem oldu. İşte o renkli anlar...

    Başkan Erdoğan FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.

    DİPLOMASİDE KAHKAHA DOLU ANLAR | VIDEO

    Aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de bulunduğu çok sayıda liderle bir araya gelen Başkan Erdoğan, daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.



    KAHKALAR HAVADA UÇTU
    FIFA Başkanı Gianni Infantino, Başkan Erdoğan'a üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan futbol topu hediye etti. Sadece 1 tane üretilen futbol topunu eline alan Başkan Erdoğan'ın topa kafa atması sosyal medyada gündem oldu.



    KATAR'A GELECEĞİM
    FIFA Başkanı Gianni Infantino ile gerçekleşen samimi sohbette Dünya Kupası için Katar'a geleceğini belirten Başkan Erdoğan, karşılıklı futbol oynama davetini de geri çevirmedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino görüştü! Rekli anların yaşandığı görüşme gündem oldu
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