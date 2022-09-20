Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino görüştü! Rekli anların yaşandığı görüşme gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.
DİPLOMASİDE KAHKAHA DOLU ANLAR | VIDEO
Aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de bulunduğu çok sayıda liderle bir araya gelen Başkan Erdoğan, daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
KAHKALAR HAVADA UÇTU
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Başkan Erdoğan'a üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan futbol topu hediye etti. Sadece 1 tane üretilen futbol topunu eline alan Başkan Erdoğan'ın topa kafa atması sosyal medyada gündem oldu.
KATAR'A GELECEĞİM
FIFA Başkanı Gianni Infantino ile gerçekleşen samimi sohbette Dünya Kupası için Katar'a geleceğini belirten Başkan Erdoğan, karşılıklı futbol oynama davetini de geri çevirmedi.