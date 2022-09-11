Son dakika: CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den zam isteyen işçilere skandal sözler!

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir'deki işçi kıyımları bilinirken şimdi de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in zam isteyen işçileri belediye meclisinden tehdit ettiği ortaya çıktı. Büyükerşen, kapımıza gelip iş isteyen çok imasında bulunup zam talebinde bulunan işçilere "provokatör" dedi.

Büyükerşen şu sözleri kullandı:

"Sözcüler zam istiyorlar. Tabi bu benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılabilecek bir zam miktarı değil. Buna rağmen işçiler arasında provokatörler olduğunu açık şekilde söylüyorum. Onlar için gereği neyse yapılacak. Kışkırtanlar var. Ne olur? Greve gidenler giderler. O grev süresince de kaç bin kişi varsa onları beslerler. Bir tarafta binlerce işsiz kapımıza gelip iş isterken bir taraftan belediyede hasbelkader işçi olanların şu yaptığı ortada"