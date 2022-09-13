SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesinden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı

Eğer bizim söylediğimiz rakamlara yakın bir teklifle gelirlerse tekrar otururuz yoksa grev sürecine kadar, söylediğim gibi grev süreci çok kısa bir tarih 4- 5 gün sonra grev kararımızı asacağız. Artık greve çıkıyoruz. Yine söylüyorum masada imzalamak istedik olmadı. Artık süreç grevle sonuçlanacak. Herkese hayırlı olsun" dedi.