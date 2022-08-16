Hem vatandaş mağdur, hem de çalışanlar! CHP belediyelerinde grev var, AK Parti'de zam sevinci

İstanbul'da CHP tarafından yönetilen Maltepe, Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Sarıyer ve Beylikdüzü belediyelerindeki personel, haklarını alamadıkları gerekçesiyle tek tek grev kararı alırken, AK Parti'nin yönettiği belediyelerdeki personel ise zam görüşmelerinde mağdur olmamaları için yapılan en düşük yüzde 80 zammın sevincini yaşıyor.
YENİDEN ZAM YAPILACAK
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Sarıyer'de AK Parti belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerinde çalışan işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıkladı.
En düşük net maaş 8 bin 750 lira olurken ortalama maaş ise 9 bin 200 lirayı geçti. Önümüzdeki günlerde ise yeniden zam yapılacağı öğrenildi.
HALAY ÇEKEREK KUTLADILAR
Tuzla Belediyesi çalışanları zam sonrası Başkan Şadi Yazıcı'ya özel bir sürpriz hazırladı. Temizlik personeli başta olmak üzere farklı birimlerde çalışanlar, Yazıcı'ya teşekkür etmek için belediye binasının girişinde toplandı.