Hem vatandaş mağdur, hem de çalışanlar! CHP belediyelerinde grev var, AK Parti'de zam sevinci

İstanbul'da CHP tarafından yönetilen Maltepe, Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Sarıyer ve Beylikdüzü belediyelerindeki personel, haklarını alamadıkları gerekçesiyle tek tek grev kararı alırken, AK Parti'nin yönettiği belediyelerdeki personel ise zam görüşmelerinde mağdur olmamaları için yapılan en düşük yüzde 80 zammın sevincini yaşıyor.

YENİDEN ZAM YAPILACAK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Sarıyer'de AK Parti belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerinde çalışan işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıkladı.