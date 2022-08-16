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    • Güncel
    • 16.08.2022 09:36
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    • 16.08.2022 10:00
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    Hem vatandaş mağdur, hem de çalışanlar! CHP belediyelerinde grev var, AK Parti'de zam sevinci

    İstanbul'da CHP yönetimindeki hem İBB, hem de ilçe belediyeleri veremedikleri temel hizmetlerle vatandaşı çileden çıkarıyor. Belediyeler vatandaşın sorunlarına çare olamadıkları gibi çalışanlarını da mağdur ediyor. CHP'li ilçe belediyelerinde haklarını alamayan personel greve giderken, AK Parti'li belediyelerde çalışanlar en yüzde 80 zammın mutluluğunu yaşıyor.

    CHP’de grev var, AK Parti’de zam sevinci

    İstanbul'da CHP tarafından yönetilen Maltepe, Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Sarıyer ve Beylikdüzü belediyelerindeki personel, haklarını alamadıkları gerekçesiyle tek tek grev kararı alırken, AK Parti'nin yönettiği belediyelerdeki personel ise zam görüşmelerinde mağdur olmamaları için yapılan en düşük yüzde 80 zammın sevincini yaşıyor.

    YENİDEN ZAM YAPILACAK
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Sarıyer'de AK Parti belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerinde çalışan işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıkladı.

    En düşük net maaş 8 bin 750 lira olurken ortalama maaş ise 9 bin 200 lirayı geçti. Önümüzdeki günlerde ise yeniden zam yapılacağı öğrenildi.

    HALAY ÇEKEREK KUTLADILAR
    Tuzla Belediyesi çalışanları zam sonrası Başkan Şadi Yazıcı'ya özel bir sürpriz hazırladı. Temizlik personeli başta olmak üzere farklı birimlerde çalışanlar, Yazıcı'ya teşekkür etmek için belediye binasının girişinde toplandı.

        Çalışanlar, başkanın belediye binasına giriş yaptığı anda davul, zurnalar ve konfetilerle karşılama yaptı. Başkan da sürprize halaya katılarak karşılık verdi.

        ZAM KARARI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ
        Zam kararı sonrasında AK Partili belediyelerde çalışan personel sevinçlerini SABAH'la paylaştı:
        Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan İzzettin Taşpınar (32): Zam kararı bizi çok mutlu etti. Enflasyona, hayat pahalılığına karşı bizi ezdirmeyen başkanımız M. Ergün Turan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

        3-5 AY MAAŞ VERMEZLERDİ
        Niyazi Karataş (54): Biz emekçi insanlara sahip çıktılar. Bundan dolayı çok memnunuz. Eskiden bırakın böyle bir zammı, 3-5 ay maaş veremezlerdi. Şimdi hamdolsun. Maaşlarımızı vaktinde alıyoruz.

            KENDİMİZİ SAHİPSİZ HİSSETMEDİK
            Süleyman Yelboğa (28): Önce asgari ücret konusunda iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine yüzde 80 gibi önemli bir oranda zam yaptı belediyemiz. Kendimizi sahipsiz hissetmedik.

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