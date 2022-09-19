'Gaf man' Kılıçdaroğlu yine formunda! Balak Gazi ile Battal Gazi'yi karıştırdı, Kayısının başkenti Malatya'yı 'Kayseri' yaptı...





KAPALI MARAŞ NERESİ?

KKTC'de bulunan ve 46 yıl sonra yeniden ziyarete açılan Kapalı Maraş ile ilgili yöneltilen bir soruyu "Kapalı Maraş neresi?" olarak yanıtladı.



"1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor."



"Yer çekimi var mı? Evet, var. Kalemi yere atınca yukarı değil yere düşüyor".



"Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir"



