Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2022 01:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 01:59
    ABONE OL

    'Gaf man' Kılıçdaroğlu yine formunda! Balak Gazi ile Battal Gazi'yi karıştırdı, Kayısının başkenti Malatya'yı 'Kayseri' yaptı...

    Geçtiğimiz hafta Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da gerçekleştiğini söyleyerek tarih bilmezliğini gözler önüne seren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine formunda... Kayısının başkenti Malatya'yı 'Kayseri' yapan Kılıçdaroğlu, Harput Hükümdarı Balak Gazi’yi de Malatya Serdarı Battal Gazi ile karıştırdı. Adı sürekli kırdığı potlarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun yine formunda olması sosyal medyada gündem oldu.

    Gafların adamı Kılıçdaroğlu yine formunda!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gaflarına hız kesmeden devam ediyor.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf!



    Geçtiğimiz hafta, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi için "Sakarya en kanlı savaşın yaşandığı yerdir" diyen Kılıçdaroğlu'nun tarih bimezliği sosyal medyada gündem olmuş, birçok paylaşım yapılmıştı.



    Kılıçdaroğlu, bu sefer de katıldığı bir televizyon programında, Harput Hükümdarı Balak Gazi'yi, Malatya Serdarı Battal Gazi ile karıştırdı.

    Kayısının başkenti Malatya'da da kayısının Kayseri'nin olduğunu söyleyen CHP lideri, sonrasında afedersiniz diye durup hızlıca konuşmasını kesti.

    CHP'nin ülke tarihinden ve coğrafyadan bihaber genel müdürü, daha önce de çeşitli potlar kırarak tüm okları üzerine çekmişti.



    İşte o gaflar;

    MERSİN GÜNDEYDOĞU'DA
    Akdeniz'in incisi Mersin'in Güneydoğu'da olduğunu söyledi.



        KAĞITHANE DEĞİL KAĞITTEPE...
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde "Ben İstanbul'u Kadir Topbaş'tan daha iyi biliyorum" şeklinde iddialı sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, Kağıthane'yi Kağıttepe olarak adlandırdı.

        ÇORUM ÜLKE TRAKYA İLÇE
        Çorum'u ihracat yapan bir ülke olarak ilan etti, Trakya'nın ilçe olduğunu söyledi.



        KAPALI MARAŞ NERESİ?
        KKTC'de bulunan ve 46 yıl sonra yeniden ziyarete açılan Kapalı Maraş ile ilgili yöneltilen bir soruyu "Kapalı Maraş neresi?" olarak yanıtladı.

        "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor."

        "Yer çekimi var mı? Evet, var. Kalemi yere atınca yukarı değil yere düşüyor".

        "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo
        Haberler Güncel 'Gaf man' Kılıçdaroğlu yine formunda! Balak Gazi ile Battal Gazi'yi karıştırdı, Kayısının başkenti Malatya'yı 'Kayseri' yaptı...
            SON DAKİKA