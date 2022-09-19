'Gaf man' Kılıçdaroğlu yine formunda! Balak Gazi ile Battal Gazi'yi karıştırdı, Kayısının başkenti Malatya'yı 'Kayseri' yaptı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gaflarına hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi için "Sakarya en kanlı savaşın yaşandığı yerdir" diyen Kılıçdaroğlu'nun tarih bimezliği sosyal medyada gündem olmuş, birçok paylaşım yapılmıştı.
Kılıçdaroğlu, bu sefer de katıldığı bir televizyon programında, Harput Hükümdarı Balak Gazi'yi, Malatya Serdarı Battal Gazi ile karıştırdı.
Kayısının başkenti Malatya'da da kayısının Kayseri'nin olduğunu söyleyen CHP lideri, sonrasında afedersiniz diye durup hızlıca konuşmasını kesti.
CHP'nin ülke tarihinden ve coğrafyadan bihaber genel müdürü, daha önce de çeşitli potlar kırarak tüm okları üzerine çekmişti.
İşte o gaflar;
MERSİN GÜNDEYDOĞU'DA
Akdeniz'in incisi Mersin'in Güneydoğu'da olduğunu söyledi.