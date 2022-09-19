Sınırdan geçişler devam ediyor: 521 bin 39 kişi Suriye'ye geri döndü

Cafer, "2013 yılında eşim ve çocuklarım ile Türkiye'ye geldim. Burada bulunduğumuz süre içerisinde bize kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Şimdi ülkeme geri dönüyor ve Afrin'de yaşayan annemin yanına gidiyorum. Bundan sonda Afrin'de yaşayacağım. Afrin'de zeytin bahçem var, onlarla ilgileneceğim. Türkiye'de kaldığım süre zarfında hiçbir zorluk görmedim" diye konuştu.

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