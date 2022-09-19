Sınırdan geçişler devam ediyor: 521 bin 39 kişi Suriye'ye geri döndü

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaşın ardından milyonlarca kişi, evlerini terk etmek zorunda kaldı.
TÜRKİYE'YE SIĞINDILAR
Topraklarını terk eden Suriyeliler, en yakın noktada bulunan güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığındı. Türkiye, sınır hattında bulunan terör örgütlerine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile birçok bölgeyi güvenli hale getirdi.
GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden arındırdığı ve yeniden inşa çalışmalarına destek vererek yaşamı normalleştirdiği bölgelere, binlerce Suriyeli de dönüş yapmaya başladı.
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, bulundukları illerdeki Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek, işlemleri yapılarak ülkelerine geçiş yapıyor.