PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama

Polis olmak isteyen yüzlerce kişinin katılım sağladığı mülakat ve fiziki parkurların ardından, PMYO mülakat sonuçları bekleniyor.
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak olan PMYO mülakat sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl kasım ayının ilk haftasında açıklanan PMYO mülakat sonuçlarının bu yıl da kasım ayı civarında açıklanması bekleniyor.
PMYO DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.