Bakan Yanık'tan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzen haber! Aile Destekleri Sigortası yıllardır düzenli şekilde uygulanıyor





"HARCANAN EMEKLERİ YOK SAYMAK YERİNE NASIL DAHA İYİ HALE GETİRİRİZİ DÜŞÜNÜN"

Bakan Yanık, paylaşımına şöyle devam etti: "Takipte olursanız yakın zamanda 2022 rakamlarını da açıklamış olacağız. Yine bizim çok önemsediğimiz ama sizin belki de yeniden keşfedip ilk kez yapacağınızı iddia edeceğiniz bir diğer hizmetimiz de Evde Bakım Yardımımız. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlattığımız Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Halihazırda 544 bin vatandaşımızın faydalandığı Evde Bakım Yardımı için aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıyoruz.



Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi ailelerdeki kadınlar adına açılacak banka hesaplarına yatırılacağını söylemişsiniz. Aile desteklerimizin yüzde 70'ini kadın faydalanıcılar oluşturmakta olup, gebelik, doğum, lohusalık ve eğitim yardımlarımız zaten annelerin hesabına yatırılmaktadır. Kemal Bey ayrıca Türkiye'de sosyal güvence altına alınmayan vatandaşımız hâlihazırda bulunmamaktadır. Vatandaşımızın sigortası devlettir. Dezavantajlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, sağlıktan eğitime tüm imkânlardan yararlandırılmaktadır. Sigortasını ödeyemeyecek olan 9,5 milyon vatandaşımızın Genel Sağlık Sigortası primini biz ödemekteyiz.



Kemal Bey, biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizle konuşmaya ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Size de naçizane tavsiyem, yapılan hizmetleri, harcanan emekleri yok saymak yerine nasıl daha iyi hale getirebiliriz düşüncesiyle hareket ederseniz daha faydalı bir muhalefet yapmış olursunuz."

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