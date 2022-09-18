İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırının failleri Bursa'ya getirildi

ON BİNLERCE SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Bakan Soylu, olayla ilgili on binlerce saat kamera görüntüsü izlediklerini anlatarak şunları kaydetti:

Allah çalışanın yardımcısı olur. Bundan kısa bir süre önce bizim kanallarımızın içerisine düştüler. O günden beri de takip ediyoruz. Bu çocuğumuzu şehit eden, bu evladımızı bu kahramanımızı şehit eden çoluk çocuğuna nafakasını getirmek için sabahın erken saatinde işine gitmek için arkadaşlarıyla beraber servis içerisinde bulunan, bu MLKP terör örgütü üyesinin ki bütün yakalama görüntüleri de var. Basına vereceğiz.