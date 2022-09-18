İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırının failleri Bursa'ya getirildi

Olay, 20 Nisan'da Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne giden infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit şehit oldu, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Saldırının failleri dün İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. MLKP üyesi 3 teröristin yakalandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar!" diyen Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı."