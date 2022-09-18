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    • 18.09.2022 13:19
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    • 18.09.2022 13:27
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    İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırının failleri Bursa'ya getirildi

    Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 3 kişi İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra Bursa'ya getirildi.

    3 alçak terörist Bursa’ya getirildi

    Olay, 20 Nisan'da Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne giden infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit şehit oldu, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

    Saldırının failleri dün İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. MLKP üyesi 3 teröristin yakalandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    "Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar!" diyen Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı."

        İzmir'deki adreslerine Özel Harekat Timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Seda Baykal, Dilek Aksu ve Mehmet Mustafa Uskar, İzmir Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından bugün Bursa'ya getirildi.

        Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Bursa Şehir Hastanesi'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürülecek.

        Son dakika haberi... 20 Nisan 2021'de Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenleyen MLKP üyesi teröristler yakalandı. Saldırıda 1 infaz koruma memuru şehit olmuştu.

        DİKİLİ'DE YAKALANDILAR
        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
        Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır.

        Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz YİĞİT'in kanı yerde kalmamıştır.

            YAKALANIP DERDEST EDİLDİLER
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığındaki teşkilat buluşmasında, servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından faillerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi. Zanlıların yakalanması için özel bir ekip kurulduğunu aktaran Soylu, saldırıyı MLKP terör örgütü üyelerinin gerçekleştirdiğini belirtti. Soylu, terör örgütü üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu'yla kuryelik yapan Mehmet Mustafa Uskar'ın yakalanıp derdest edildiğini bildirdi.

            HÜCRE YAPILANMASI
            Saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanının yerde kalmaması için çalışma yaptıklarını anlatan Soylu şunları kaydetti:
            Bunu yapan MLKP terör örgütüydü. Bu MLKP terör örgütü zor bir örgüttür. Tam bir yıl boyunca bir evde iki kardeş gibi kendilerini tesettürlü, sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim'le uğraşan insanlar olarak etrafına tanıtan ve bu hain terör eylemini gerçekleştirmek için bizim 'hücre' dediğimiz bir yapılanma içerisinde bulunan iki kadın bu eylemi gerçekleştirdiler.

            SAMANLIKTA İĞNE ARAR GİBİ
            Ben o tarihten itibaren bu işle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzde ve Bakanlığımızda özel bir ekip kurulmasını, bu çocuğumuzun kanının yerde kalmaması ve terör örgütüne haddinin bildirilmesinin lazım geldiğini düşünerek neredeyse her gün hem Emniyet Genel Müdürü'müz hem İstihbarat Başkanı'mıza 'Bu işi bulmamız lazım.' diyerek ortaya hakikaten önemli bir çalışma. Samanlıkta iğne arar gibi bir çalışma.

                ON BİNLERCE SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ
                Bakan Soylu, olayla ilgili on binlerce saat kamera görüntüsü izlediklerini anlatarak şunları kaydetti:
                Allah çalışanın yardımcısı olur. Bundan kısa bir süre önce bizim kanallarımızın içerisine düştüler. O günden beri de takip ediyoruz. Bu çocuğumuzu şehit eden, bu evladımızı bu kahramanımızı şehit eden çoluk çocuğuna nafakasını getirmek için sabahın erken saatinde işine gitmek için arkadaşlarıyla beraber servis içerisinde bulunan, bu MLKP terör örgütü üyesinin ki bütün yakalama görüntüleri de var. Basına vereceğiz.

                ONLARA İNSAN MUAMELESİ GEREKMEZ
                Onlara öyle muamele gerekiyor çünkü. Onlara bir insan muamelesi gerekmez. Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koymuş olduğu bütün başarıyla beraber, bir; eylemi gerçekleştiren Seda Baykal, MLKP terör örgütü üyesi. İki; Dilek Aksu eylemi gerçekleştiren, üç; bunlara da kuryelik yapan yine Mehmet Mustafa Uskar, Emniyet İstihbaratımız tarafından yakalanmış ve derdest edilmişlerdir.

                HÜCRE EVİNDEN HAZIRLAMIŞLAR
                İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendi. Evde 'El Yapımı Patlayıcı' malzemeler çıktı.

                Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan EYP'lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.

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