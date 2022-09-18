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    • 18.09.2022 13:26
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    • 18.09.2022 13:26
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    Eski CHP'li milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski CHP'li milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve çok sayıda milletvekili katıldı.

    Haluk Pekşen için TBMM’de cenaze töreni

    Vefat eden 25. ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de tören düzenlendi.

    Törene, Pekşen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP parti yöneticileri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili katıldı.

    Pekşen'in naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    1961'de Trabzon Yomra'da doğan Pekşen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık ve öğretim üyeliği yapan Pekşen, çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruluşunda ve yöneticiliğinde bulundu.

    25. ve 26. dönem CHP Trabzon Milletvekilliği görevinde bulunan Pekşen, evli ve iki çocuk babasıydı.

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