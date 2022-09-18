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    • 18.09.2022 12:52
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    SON DAKİKA: Diyarbakır'da 38. buluşma! Nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuşuyor

    Son dakika haberleri... Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu gelişmeyle ilgili "Arkasında olan güçlere rağmen PKK, BU TOPRAKLARDAN Sİ-Lİ-NE-CEK" ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır’da 38. buluşma

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    Söz konusu örgüt mensubunun ailesi 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde bulunuyor.

    Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, Diyarbakır'da 38. buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 87'ye yükseldi.

    "PKK BU TOPRAKLARDAN Sİ-Lİ-NE-CEK"
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Evlat Nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat Nöbetinde 38. Buluşma... İnşallah devamı gelecek Arkasında olan güçlere rağmen PKK, BU TOPRAKLARDAN Sİ-Lİ-NE-CEK" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Diyarbakır'da 38. buluşma! Nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuşuyor
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