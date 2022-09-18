SON DAKİKA: Diyarbakır'da 38. buluşma! Nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuşuyor

"PKK BU TOPRAKLARDAN Sİ-Lİ-NE-CEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Evlat Nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat Nöbetinde 38. Buluşma... İnşallah devamı gelecek Arkasında olan güçlere rağmen PKK, BU TOPRAKLARDAN Sİ-Lİ-NE-CEK" ifadelerini kullandı.

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