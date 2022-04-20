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    • 20.04.2022 14:52
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    Bursa'daki bombalı saldırıda şehit düşen Cengiz Yiğit'e son veda: Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti!

    Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit için adliye önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile şehit Yiğit’in yakınları katıldı. Şehidin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

    takvim.com.tr
    DHA
    Şehide son veda! Ayakta durmakta güçlük çekti

    Bursa'da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yiğit'in naaşı tören alanına geldiğinde sevenler gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı.

    Bursa Adliyesi önündeki törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütünün terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacağını, bir çok eylemi oluşmadan engellediklerini dile getirdi.

    Şehide son veda! Ayakta durmakta güçlük çekti


    Sabah servis otobüsüne yönelik el yapımı bombayla yapılan uzaktan kumandalı saldırıda şehit olan Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için tören düzenlendi.

        3 çocuk babası Yiğit için Bursa Adliyesi önündeki törene iki bakanın yanısıra, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri, savcı ve hakimler, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Yiğit'in yakınları al bayrağa sarılı tabutu gördüklerinde gözyaşlarını tutamadılar. Şehidin eşi ve çocukları son kez al bayrağa sarılı tabuta sarıldılar.

        Törende konuşan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

        "Allah şehidimize rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Biz inancımız gereği biliyoruz ki şehitler ölmez. Onlar diridirler. Allah onları kendi lütfuyla ayrı bir ikrama tabi tutar. Şehitlik, peygamberlerin gıpta ettiği bir makamdır. Allah böylesi büyük bir makamı şerefi şehidimize bahşetti. Ailesine de şehit ailesi olma onur ve gururunu verdi. Şu anda 7 yaralımız var. Onların tedavileri devam ediyor. Allah'a hamdolsun durumları iyi. Buradan birkaç hususun altını çizmek isterim. İnfaz koruma memurlarımız büyük bir özveri ve fedakarlıkla vazifelerini ifa etmektedirler. Gerçekten zor şartlar altında çalışmakta, vazifelerini kendilerine emanet edilen tutuklu ve hükümlülerin can emniyetini sağlamak, onların ihtiyacını gidermek, onların güvenliğini temin etmek için büyük bir gayretin içindedirler. Biz devlet olarak şuna inanıyoruz; cezaevlerinde olan tutuklu ve hükümlüler ailelerinin devletimize emanetidir. İnfaz koruma memurlarımız da bu emanetleri koruyan görevlilerdir, fedakarca çalışan evlatlarımızdır. Bu ilk şehidimiz değil. Daha önce de şehitlerimiz oldu. İstanbul'da Mehmet Kiraz Savcımız, mekanında terör örgütü tarafından şehit edilmişti. Yine aynı şekilde İzmir'de polis memurumuz Fethi Sekin terörün saldırısını önlemek için kendini terörün karşısına atmış ve orada şehit olmuştu. Hem güvenlik güçlerimiz hem hakim savcılarımız hem de infaz koruma memurlarımız ve devletin başka hizmetlerinde görev yapan nice vatan evladını biz şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kudretlidir. Terörle, teröristle ve onları destekleyen her türlü güçle etkin ve kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kararlılığından geri adım attırmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, inlerine girmeye, onların yaptıklarının hesabını onlara sormaya, terörü bitirmeye Türkiye Cumhuriyeti kararlıdır."

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törende yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Terör örgütü fırsat kollar, eğer rehavet içinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren eylem yapmaya çalışır. Bir çok eylemi oluşmadan engelliyoruz. Bu eylemle ilgili inşallah yakın zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Terör örgütü özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacaktır. Önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik bir çok eylem beklentisi; elbetteki bize istihbari olarak sürekli iletilmektedir. Bu konuda tüm Türkiye'de milletimiz emin olsun. Tüm güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için bu tip eylemlerin oluşmadan engellenmesi için bütün gayret ve çalışmalar devletimizin bütün kurumlarının koordinasyonunda yürümektedir"

            Tören sonrası Cengiz Yiğit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'nın Hamur ilçesine gönderildi. Bakanlar Soylu ve Bozdağ, cenaze aracına taşınırken tabuta omuz verdi.

            Şehidin ailesi ve yakınları, Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer yetkililerin katıldığı tören sonrası Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı.

            Bu arada patlamada hasar gören otobüs, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü otoparkına çekildi.

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            Şehide son veda! Ayakta durmakta güçlük çekti
            Haberler Güncel Bursa'daki bombalı saldırıda şehit düşen Cengiz Yiğit'e son veda: Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti!
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