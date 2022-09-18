Başkan Erdoğan BM'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti! Ayrıca Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olacağını söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabı hazırlandı. Erdoğan, kitabın taktim yazısında, iklim değişikliği, küresel ısınma, kıtlık, susuzluk, düzensiz göç hareketleri ve terörizm gibi problemlerin tüm dünyada barış ve istikrarı ciddi anlamda tehdit ettiğini belirtti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için tüm dünyanın, dezavantajlı bölgelere karşı gözlerini kör, kulaklarını sağır bırakmaması, adaleti sağlamak amacıyla koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.



BM'YE ADİL DÜNYA VURGUSU

"Sadece beş daimi üyenin önceliklerini dikkate alarak hareket eden bir BM Güvenlik Konseyi'nin çatışmaları önleyerek barış, istikrar ve güvenliği tesis etmesi mümkün değildir. BM'nin yeniden yapılandırılması için her platformda paylaştığımız 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' söylemi sadece bizim değil, BM çatısı altındaki ülkelerin de artık çok büyük bir kısmının hissiyatı haline gelmiştir" dedi.







HEDEF ŞANGHAY BEŞLİSİ

Başkan Erdoğan, Özbekistan'dan ABD'ye giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: Biz buraya özel konuk olarak katıldık. Bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Bu da Hindistan'daki görüşmelerde gündeme gelebilir. Bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla farklı bir konuma taşınmış olacaktır. Hedef üyelik...



Başkan Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin gurur projelerinden olan Türkevi'ne gelişinde coşku ile karşılandı. Erdoğan, Türkevi'nde konakladı.

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